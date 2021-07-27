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В Минском районе сельчане не смогли попасть в дом из-за змеи

  • 27.07.2021, 11:40
  • 2,124
В Минском районе сельчане не смогли попасть в дом из-за змеи
Фото: МЧС

Выручали спасатели.

Сельчане в Минском районе не могли попасть в дом из-за змеи. Выручали спасатели, сообщает МЧС.

Инцидент произошел 26 июля в деревне Крупица Минского района. Под порог дома заползла змея. Родители с тремя маленькими детьми не могли зайти в жилище. Вызвали МЧС.

Хозяйка дома показала спасателям, куда спряталась змея. Работники МЧС вынудили ее выползти, а затем словили. Отнесли подальше от дома и выпустили.

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