В Минском районе сельчане не смогли попасть в дом из-за змеи
- 27.07.2021, 11:40
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Выручали спасатели.
Сельчане в Минском районе не могли попасть в дом из-за змеи. Выручали спасатели, сообщает МЧС.
Инцидент произошел 26 июля в деревне Крупица Минского района. Под порог дома заползла змея. Родители с тремя маленькими детьми не могли зайти в жилище. Вызвали МЧС.
Хозяйка дома показала спасателям, куда спряталась змея. Работники МЧС вынудили ее выползти, а затем словили. Отнесли подальше от дома и выпустили.