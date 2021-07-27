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Как сейчас выглядит Минское море и что с ним случилось

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  • 27.07.2021, 22:15
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Как сейчас выглядит Минское море и что с ним случилось

Заславское водохранилище позеленело и покрылось белой пеной.

Несколько дней назад Заславское водохранилище, которое чаще называют Минским морем, позеленело и покрылось белой пеной. Кто-то называет это экологической катастрофой, а кто-то шутит, что теперь это Мальдивы. Представитель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также врач-инфекционист объяснили для «Еврорадио», что случилось с водоемом и можно ли в нем сейчас плавать.

«Это происходит из-за наличия в воде избыточных питательных веществ. И опять же, сейчас высокая температура, достаточное количество солнечного света. В этом году все это происходит гораздо интенсивнее, так как влияет жара.

Реальной проблемой цветение воды может стать только в том случае, если в водоеме есть возбудители инфекции. Также если в такой воде кислорода менее 6-8 мг/л, то это может стать началом предзаморных явлений рыбы. Но есть специальные мероприятия, которые не дают упасть кислороду, — например известкование», — рассказал заместитель председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Добрицкий.

Официального запрета эпидемиологов плавать в Заславском водохранилище нет. Но вот что по этому поводу говорит врач-инфекционист:

«Вероятнее всего, это [плавание в такой воде] может спровоцировать какие-либо состояния желудочно-кишечного тракта. Можно подхватить острую кишечную инфекцию, дизентерию. Возможное поступление патогенных микроорганизмов, которых в норме у нас внутри не существует. Для кожи вред может быть разве что у аллергиков».

Больные с отравлениями цветущей водой к Елене пока еще не поступали. Однако врач считает, что лучше переждать период цветения воды, чем потом лечить нежелательные последствия.

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