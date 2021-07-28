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Лукашенко стал причиной экокатастрофы?

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  • 28.07.2021, 8:59
  • 9,152
Лукашенко стал причиной экокатастрофы?
фото: ТАСС

В Беларуси глобальная проблема климатических изменений пока не воспринимается всерьез на всех уровнях.

Какое странное это лето – то страшная жара, то настоящие ураганы с новоднениями. Еще каких-то 20 лет назад погода была более предсказуемая, и точно не было так жарко. Но так не только у нас, сообщает «Белсат».

В финской Лапландии, где официально живет Санта Клаус, или Рождественский Дед, этим летом зафиксировали температурные рекорды – до 35-ти градусов Цельсия – и это за Полярным кругом.

А в Беларуси погода бушевала с июня. Ураганный ветер, срывающий крыши и ломающий деревья, ливни и потопы вплоть до разрушения мостов… и долгая аномальная жара около плюс 35. Или это уже не считается аномальным?

Как ни удивительно, но погода все же зависит от каждого из нас, пусть и в разной степени. Средняя температура по планете неуклонно идет вверх в результате деятельности человека.

«Происходят изменения климата. То есть потепление в период, когда это не соответствует природному периоду, или, наоборот, холодные дождливые недели и месяцы в то время, когда должна была быть высокая температура», – объясняет Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги.

К сожалению, в Беларуси глобальная проблема климатических изменений пока не воспринимается всерьез на всех уровнях, даже в Министерстве охраны природы говорит Мария Фалолеева, эксперт в международной климатической политике.

«Климат в Беларуси до сих пор рассматривается как тема экологическая, природоохранная. Охрана некой абстрактной атмосферы. А много где в мире, в том числе не только ведущие страны Европы и Америки, но и страны нашего региона, допустим, Украина, климат и проблематика, связанная с изменениями климата, это проблема политическая и экономическая».

От заморозков, ливней и жары погибает урожай на полях. Разрушаются здания. В крупных городах гигантские мощности энергии тратятся на кондиционеры. И все это деньги, деньги, деньги…

«Все аграрии в один голос утверждают, что изменения климата сильно сказываются на ведении сельского хозяйства. И я могу сказать как эколог, что это очень сильно влияет на природные экосистемы. Например, этой зимой значительная часть животных, которые должны были заснуть и впасть в спячку, не впали в спячку. Это выматывает животных, и они погибают», – перечисляет Татьяна Тимочка.

И самое страшное – гибнут люди. На пожарах – таких, как в этом году бушуют в Канаде. Там зафиксировали абсолютный рекорд температуры – 46 градусов. Горят леса, горят деревни, а канадское правительство предупреждает, что волны жары еще будут возвращаться. Гибнут люди и от тепловых ударов. В Соединенных Штатах, например, в этом году организовывают специальные центры охлаждения, чтобы люди могли отдохнуть от жары. Глобальные изменения климата, вызванные деятельностью человека – – это научно признанный факт, подтвержденный наблюдениями и метеорологическими измерениями. И теперь этот факт стал очевидным почти всем.

«Именно человеческая деятельность непосредственно влияет – и в индустриальную, и в постиндустриальную эпоху – на изменения климата», – объясняет Татьяна Тимочко.

Если говорить совсем просто, добывая и сжигая уголь, нефть и газ, человек за несколько столетий освободил в атмосферу столько углерода, сколько в живой природе собиралась из воздуха за сотни миллионов лет. СО2 и метан – это парниковые газы, они поглощают солнечный свет. В результате нижние слои атмосферы нагреваются, температура в среднем по планете растет. Тают вековые льды, растет и объем осадков.

Глобальные изменения климата и общее повышение средней температуры на Земле запустили процессы, которые только ухудшают парниковый эффект. Перегреются и умирают коралловые рифы в океанах – и перестают поглощать углекислый газ. А у нас, в Беларуси, сохнет лес.

В таких условиях белорусские леса требуют дополнительной опеки. Но все наоборот – 4 года назад произошли изменения в Лесном кодексе, правила вырубки значительно упростили, зеленые зоны уменьшили.

«По правилам, там должна была пройти вырубка досмотра. Слабые старые насаждения, мешающие, удаляются, остается лучшее, равное, расстояние в два метра. Так, чтобы в течение 50 лет, здесь был красивый лес», – показывает нерадивую вырубку деревьев работник лесного хозяйства, попросивший сохранить анонимность.

И сейчас белорусы замечают, что лес стали вырезать гораздо быстрее. Ведь для государства дерево это источник валюты.

Хотя Беларусь в 2015-м году подписывала Парижское соглашение – договор в рамках Рамочной конвенции ООН об изменениях климата, которая стимулирует снижение уровня углекислого газа в атмосфере.

«Каждая страна взяла на себя обязательства уменьшить выбросы веществ, вызывающих изменения климата. Обязательства развивать альтернативную – возобновляемую – энергетику, не связанную с использованием ископаемого топлива. Каждая страна взяла обязательства увеличить количество зеленых массивов», – напоминает Татьяна Тимочко.

Беларусь – активный участник этих обязательств – формально. Проблемы с реализацией.

«Основные мероприятия должны были быть реализованы в 2018 году, потом в прошлом году официально срок реализации мероприятий продлили до 2022-го года», – рассказывает Мария Фалолеева.

И сами обязательства – добровольные – выглядят так: к 2030 г. сократить выброс парниковых газов на 28 % – но по сравнению с 1990-м. Получается определенное мошенничество.

«В 1990-м году, когда еще существовал Советский Союз, выбросы парниковых газов и других выбросов были очень велики. Поэтому фактически все эти цифры – минус 28%, минус 30% – они для нас по-прежнему означают рост выбросов парниковых газов», – объясняет Мария Фалолеева.

Поэтому в климатическом рейтинге, который ежегодно составляет негосударственная организация «German Watch», позиция Беларуси за последние годы упала с 18-го места на 36-е. Ведь пока мы спали в шапку, государства всего мира, особенно наши европейские соседи, действовали и ускорялись.

И даже Островецкая АЭС, которая частично заменит российский газ на российский уран, не сделает климатического прорыва для Беларуси, объясняет эксперт: «Основное разве что событие в области климатической политики для нашего региона и для, возможно, всего мира, это принятие Европейского зеленого курса, который сейчас изменит весь ландшафт и торговли, и безуглеродного развития. И одна из основ европейского зеленого курса – интернационализация, так как невозможно достичь климатических целей в одиночку».

Европейский зеленый курс – это 2 года назад принятый Евросоюзом план к 2050-му году перейти к климатически нейтральной Европе. То есть чтобы хозяйство было устойчивым, и чтобы повышалось качество жизни, а не объемы парниковых выбросов. Инвестиции в экологически чистые технологии пойдут во всех отраслях деятельности. А на товары, созданные не климатически нейтрально, будут дополнительные пошлины и налоги.

Европейский зеленый курс должен создать из Евросоюза глобального лидера в противостоянии изменениям климата. Но касается он будет и соседних государств – в торговле и в программах помощи. В том числе через программу «Восточное партнерство».

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