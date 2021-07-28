Три составляющих нашей победы 28.07.2021, 10:10

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Фото: ТАСС

Стачке быть.

Протесты. Санкции. Забастовка. Именно из этого состоит наша глобальная стратегия, пишет телеграм-канал «БОР».

В августе прошлого года мы продемонстрировали наше большинство. Это помогло нам узнать друг друга и увериться в своей правоте.

Дальше санкции. Кто-то говорит, что санкции не работают, но на самом деле на многих предприятиях уже начали отправлять людей в отпуска за свой счёт, а Лукашенко судорожно вывозит контрабандой все, что может, чтобы заработать хоть копейку. Очень скоро ему придется петь «у курского вокзала» всем друзьям-диктаторам лишь бы вымолить хоть копейку на кости своим шавкам.

Последний этап, который выбьет стул из-под висельника, — забастовка. Это будет значить, что вся страна против шелудивого не просто на словах, но и на деле. Это будет конкретным сигналом к тому, что мы отказываемся работать на преступника. Мы отказываемся платить ему налоги. Против того, чтобы он зарабатывал на нашем труде. Именно поэтому у нас все получится.

Стачке быть.

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