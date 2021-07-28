Недобор в академии МВД и 12 человек на место в БГУИР: как прошла приемная кампания 4 28.07.2021, 19:31

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26 июля вузы завершили прием документов на бюджет.

В большинстве университетов зачисление на бесплатное пройдет до 5 августа, но некоторые университеты уже подвели промежуточные итоги. Zerkalo.io посмотрело, какие самые популярные специальности были у абитуриентов-2021 и с какими баллами они туда поступают.

БГМУ: минимальный — 298, максимальный — 386

28 июля в Белорусском государственном медицинском университете уже назвали тех, кто в 2021-м прошел в вуз на бюджет. За день до этого на сайте университета появились списки рекомендованных к зачислению. Вот три факультета с самыми высокими проходными баллами:

стоматологический — 386 баллов,

фармацевтический — 365 баллов,

лечебный — 357.

А вот факультеты, связанные с армией и милицией, в хвосте:

Военно-медицинский институт (для нужд Вооруженных сил) — 298,

Военно-медицинский институт (МВД) — 300,

Военно-медицинский институт (Внутренних войск) — 316.

Из интересного: в списках рекомендованных к зачислению на бюджет в БГМУ есть абитуриентка, которая набрала 398 баллов из 400 возможных. Она поступает на лечебный факультет. Среди ее однокашников-рекордсменов также четыре человека, у которых 396 баллов и два — с 394. Это все те, кто шли по общему конкурсу, но традиционно в медицинском много и целевиков. Для них проходные баллы на популярные факультеты куда ниже:

стоматологический — 332,

фармацевтический — 282,

лечебный — 281.

Академия МВД: нестыковки в материалах на сайте

В этом году в Академии план набора на дневное на бюджет — 440 человек, сказано на сайте вуза. Однако, судя по мониторингу за 12.00 27 июля (документы, напомним, принимали до 26-го), который опубликован на сайте вуза, на двух специальностях факультета милиции, куда набирают только парней, конкурс не состоялся. Это «Правоведение» (специализация «Административно-правовая деятельность»), а также «Правоведение» (специализация «Административно-правовая деятельность» в интересах Минобороны). В первом случае на 118 мест подано 82 заявления, во втором на пять — четыре. Самый низкий предварительный проходной балл на этом факультете на специальность «Экономическое право» (специализация «Оперативно-розыскная деятельность») — 171−175 баллов (мы указываем только промежуток, т.к. точных данных еще нет), самый высокий — «Экономическое право» (специализация «Оперативно-розыскная деятельность» в интересах КГК) — 246−250 баллов.

На следственно-экспертном факультете на специальности «Судебные криминалистические экспертизы» есть конкурс для парней и девушек. На пять мест сюда подали 22 заявления. Интересно, что, судя по данным мониторинга, пять девушек имеют права поступить сюда без экзаменов. То есть конкурс сложился заранее. У парней тут предварительный проходной — 256−260.

В тоже время на сайте Академии сегодня, 28 июля, появилась заметка об итогах вступительной кампании. В ней информация в некоторых моментах отличается (возможно это какая-то более актуальная информация, к сожалению, дозвониться до пресс-службы вуза и уточнить у Zerkalo.io не вышло). Здесь написано, что конкурс в Академии состоялся на все специальности и специализации. По данным статьи, наивысший проходной балл для девушек был на специальности «Правоведение» — 291 балл, для парней — «Судебные криминалистические экспертизы» — 260 баллов. Наименьший проходной балл — на «Административно-правовую деятельность» специальности «Правоведение» — 172.

С 27 июля по 1 августа, сказано на сайте вуза, абитуриенты, которые набрали предварительный проходной балл, проходят окончательное медицинское освидетельствование. Зачисление в Академии 1 августа.

БГУИР: конкурс у геймразработчиков 12,5 человек на место

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники зачисление на дневное и заочное на бюджет пройдет 30 июля, сказано на сайте вуза. Результаты будут доступны на сайте и в личных кабинетах абитуриентов. По данным dev.by, план набора на дневное на бюджет в 2021-м увеличили на 63 человека. При этом в сравнении с 2020-м общее количество заявлений от абитуриентов выросло на 12% или на 200+.

По предварительной информации, общий конкурс на дневное на бюджет — 1,7 человек на место. В 2020-м он был чуть ниже — 1,6. Традиционно самый популярный из факультетов — компьютерных систем и сетей. Здесь четыре специальности. С самыми высокими баллами сюда шли на специальность «Программное обеспечение информационных технологий». Чтобы попасть на бюджет, нужно было набрать 371−375 баллов.

Еще одна очень популярная специальность в университете — «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)». Заявления сюда подали 150 человек, а вакантных мест всего 12 (еще три человека идут вне конкурса и без вступительных экзаменов). Выходит, конкурс 12,5 человек на место. Предварительный проходной балл тут в промежутке 356−360 баллов.

БГПУ им. Максима Танка: пришел абитуриент, который станет учителем в пятом поколении

Учиться на бюджете в Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка в этом году захотели почти 2300 человек. Это больше, чем в прошлом году, сказано на сайте вуза.

На некоторых специальностях абитуриентов педа еще ждут вступительные испытания. Zerkalo.io посмотрело промежутки, в которых находятся предварительные проходные баллы на специальности, где нужно только три сертификата и аттестат. Итак, «Логопедия» — 311−315, «Практическая психология» — 286−290, «Математика и информатика» — 221−225, «Дошкольное образование» — 216−220. А на специальность «Физика и информатика» конкурс, судя по данным таблицы, не сложился — здесь на 36 бюджетных мест претендует 16 человек.

Кстати, среди абитуриентов немало представителей педагогических династий. Заявление в вуз, например, подал выпускник школы № 32 Минска Алексей Боровик, который будет учителем в пятом поколении. Это, отмечают в вузе, уникальный случай.

БГУ: абитуриенты принесли 92 стобалльных сертификата

В Белорусский государственный университет на дневное на бюджет заявления подали 3142 абитуриента, сообщает сайт вуза. При этом план приема 2199. Средний конкурс составил 1,43 человек на место.

Интересно, что суммарный балл почти 70 процентов ребят выше 300. Среди достижений абитуриентов 92 100-балльных результата на ЦТ. В копилке одной из абитуриенток вообще максимальные 400 баллов — это второй случай в истории страны.

Завтра в вузе должны начать подводить первые итоги вступительной кампании-2021. А мы посмотрели, как в таблице о ходе прима документов, выглядят предварительные проходные по некоторым очень рейтинговым специальностям. «Международное право» — 376−380, «Международные отношения» — 371−375, «Таможенное дело» — 326−330.

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