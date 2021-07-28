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На западе Казахстана начались массовые протесты и забастовки

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  • 28.07.2021, 19:34
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На западе Казахстана начались массовые протесты и забастовки

В Жанаозене забастовали энергетики и нефтяники.

В городе Жанаозен на западе Казахстана к массовым протестам и забастовкам присоединились рабочие местной энергокомпании "Озенэнергосервис": они грозятся отключить свет во всем городе. Также продолжают бастовать сотрудники нефтяных компаний, передает “Настоящее время”.

Забастовки в Жанаозене с требованием повысить зарплату начались в середине июля, и таких многочисленных протестов трудовых коллективов в городе не было давно. На стачку вышли нефтяники, сотрудники сервисных компаний, водители и даже коммунальщики. Сейчас бастуют и требуют повысить зарплаты рабочие более десятка компаний, а накануне к ним присоединились энергетики "Озенэнергосервиса". Они требуют от руководства, чтобы им вдвое повысили зарплату, выдавали премии на День энергетика и 13-ю зарплату по итогам года, в противном случае они грозятся обесточить весь город.

"Мы просим поскорее решить вопрос с нашими заработными платами. Мы приостановим свою работу, потому что требования все еще не выполнены. Рядовых жителей Жанаозена просим отнестись с пониманием, если в ваших домах не будет электричества, – говорится в обращении забастовщиков. – При этом хотим сказать, что от электричества жизненно важные объекты, такие как МЧС, больницы, роддома, мы отключать не будем".

Руководство ГКП "Озенэнергосервис" ситуацию не комментирует. Местные власти поспешили успокоить жителей: они заявили, что хотя протестная акция действительно проходит, предприятие продолжает работу в штатном режиме.

"Группой работников ГКП "Озенэнергосервис" объявлена протестная акция касательно трудовых отношений. Несмотря на эту ситуацию, деятельность предприятия не была приостановлена, – уверяют в акимате Жанаозена. – Проблем с подачей электроэнергии жилому сектору, социальным, коммерческим объектам нет. Все объекты жизнеобеспечения и объекты, имеющие стратегическое значение, работают в штатном режиме".

К забастовке нефтяников присоединились рабочие еще одной компании – нефтедобывающей "Каражанбасмунай". Почти 200 сотрудников отказываются выходить на смену, работа на месторождении практически парализована. Протестующие требуют увеличить им зарплату и ввести социальный пакет.

"Многим ребятам, которые находятся за моей спиной, не подняли зарплату. Их жалование увеличилось лишь на 4%, – говорят рабочие компании Industrial Service Resources в своем видео. – Руководство объясняет это тем, что нет штатных позиций. Второе требование: рабочих аутсорсинговых предприятий должны принять в штат. Они наравне с другими работают, поэтому заслуживают этого".

Десять лет назад, в декабре 2011 года, Жанаозен также охватили массовые забастовки, которые завершились трагедией: полицейские открыли огонь по безоружным жителям, которые вышли на протесты. По официальным данным, погибли 16 человек, около сотни пострадали. 37 человек, в том числе участников забастовки нефтяников, осудили на реальные и условные сроки.

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