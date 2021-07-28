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Как Крым стал колонией кооператива «Озеро»

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  • 28.07.2021, 20:04
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Как Крым стал колонией кооператива «Озеро»

Путин специально хочет подчеркнуть, что аннексированная украинская территория – предмет особого интереса его «кооператива».

Российский президент Владимир Путин наградил своего друга, одного из учредителей знаменитого теперь кооператива «Озеро» и преуспевающего олигарха Юрия Ковальчука орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Но в данном случае интересен не сам факт награждения Ковальчука — в конце концов, бизнесмен отнюдь не первый и не последний представитель ближайшего окружения Путина, которого награждают орденом или медалью — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

В этом награждении интересна сама его формулировка — «за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым». То есть Путин специально хочет подчеркнуть, что аннексированная украинская территория — предмет особого интереса его «кооператива».

И в самом деле. Ковальчук прибрал к рукам — разумеется, с согласия власти — винзаводы «Массандра» и «Новый свет». Другой путинский приятель — Аркадий Ротенберг — обогащался на строительстве Керченского моста, а теперь обогащается на его обслуживании. И не стоит удивляться такому интересу представителей пресловутого кооператива — а проще говоря, ближайшего путинского окружения — к Крыму.

После оккупации полуострова «путинские» обнаружили, что на захваченной территории у них в буквальном смысле нет конкурентов. Когда Путин в 2000 году пришел к власти в России, огромные куски экономического «пирога» по всей стране были уже разобраны. Утвердилась целая плеяда олигархов, сыгравших решающую роль не только в сохранении власти Бориса Ельцина, но и в выдвижении самого Путина на пост президента России. И перед многими из этих людей у российского президента сформировались собственные обязательства.

В каждом регионе уже были свои кланы, крайне ревниво реагирующие на посягательства на свою собственность. Так просто эти кланы игнорировать было тоже нельзя, новому обитателю Кремля и его друзьям пришлось формировать с ними непростые отношения. Так что «путинским» пришлось довольствоваться разве что чужой собственностью, если получалось ее отобрать — как вышло, например, с ЮКОСом.

А в Крыму ничего подобного не наблюдалось. Ну что могли противопоставить Кремлю так называемые «крымские элиты», когда Москва с первого дня аннексии полуострова опиралась на силу? Да и «старых» олигархов в Крым можно было не пускать, тем более что и сами они не очень хотели, чтобы не попасть под западные санкции. Так Крым и стал колонией кооператива «Озеро». И теперь его главный акционер еще и награждает друзей орденами «за Крым», чтобы напомнить всем остальным, чья это на самом деле территория.

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