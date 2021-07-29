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Известный врач рассказал, как уберечь детей от штамма «Дельта»

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  • 29.07.2021, 11:03
  • 5,678
Известный врач рассказал, как уберечь детей от штамма «Дельта»
Евгений Комаровский

Детальная инструкция.

Чтобы защитить детей от штамма Дельта нужно принимать такие меры безопасности, как и для взрослых. Как пишет «Апостоф», об этом заявил украинский известный педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

По его словам, общие рекомендации могут снизить шанс инфицирования - это в первую очередь, вентиляция помещений, он посоветовал при малейших сомнениях в качестве вентиляции того или иного помещения не идти туда с детьми.

"А поскольку детям до пяти лет категорически не рекомендованы маски, то все эти разговоры, которые мы постоянно с вами ведем – об инфицирующей дозе, сквозняке, учебе и общении на свежем воздухе, минимизации контактов – для них особенно актуальны", – пишет Комаровский.

Также ребенку не стоит общаться с незнакомыми людьми, а родителям не нужно водить малышей туда, где собираются толпы народа, например, на рынки, базары, супермаркеты.

Самую большую опасность представляет количество дозы инфекции, которую может получить ребенок.

"Особенность Дельта-варианта как раз и состоит, по всей видимости, в том, что он вызывает болезнь при меньшей инфицирующей дозе. Давайте помнить, что тяжесть болезни всегда связана с инфицирующей дозой. Получается, что теоретически Дельта-коронавирус может вызывать более тяжелое течение болезни просто потому, что для возникновения болезни нужно меньшее количество вирусных частиц", – отметил специалист.

Также он подчеркнул, что на сегодня нет научных работ, которые бы подтверждали, что штамм Дельта вызывает у детей более тяжелое течение болезни, чем другие разновидности Covid-19.

Комаровский отметил, что главным симптомом воспаления легких является кашель. Среди признаков заболевания он назвал ухудшение после улучшения или любое "простудное заболевание", которое продолжается более пяти дней.

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