В Аргентине нашли окаменелость огромной летучей мыши, которой около 100 тысяч лет 3 29.07.2021, 12:24

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Художественное изображение D. draculae в норе ленивца

Фото: Museo de Miramar

Находка позволяет заполнить огромные пробелы в истории этих животных.

В Аргентине палеонтологи обнаружили окаменелую челюсть вымершего вида летучих мышей, возраст которой оценивается примерно в 100 тысяч лет, пишет «Новое время».

Ученые подтвердили, что найденная челюстная кость принадлежит вымершему виду гигантских летучих мышей-вампиров Desmodus draculae.

Открытие челюстной кости вида Desmodus draculae (вампир Дракулы), найденной в пещере в Аргентине, помогает заполнить огромные пробелы в истории этих животных и может дать некоторые подсказки относительно того, почему эти летучие мыши в конечном итоге вымерли.

Летучие мыши сегодня чрезвычайно разнообразны. Они составляют примерно 20 процентов всех известных видов млекопитающих. Но при этом летопись окаменелостей летучих мышей бедна и неоднородна. Это означает, что каждое открытие ценно, особенно когда речь идет о летучих мышах-вампирах.

«Это единственное семейство летучих мышей в мире, которое напоминает о легендах о Трансильвании и ее жутком графе Дракуле», — сказал палеонтолог Мариано Магнуссен из палеонтологической лаборатории Музея естественных наук Мирамар в Аргентине.

«Но на самом деле это мирные животные, которые питаются кровью животных, а иногда и людей, в течение нескольких минут, не вызывая дискомфорта … Плохо только то, что они могут передавать бешенство или другие заболевания, если они инфицированы. Конечно, у их доисторических представителей тоже было подобное поведение», — добавил он.

Сегодня только три из примерно 1400 известных видов летучих мышей являются летучими мышами-вампирами или Desmodontinae — теми, которые питаются исключительно кровью других существ.

Все три встречаются только в Центральной и Южной Америке: обыкновенная летучая мышь-вампир (Desmodus rotundus), волосатая летучая мышь-вампир (Diphylla ecaudata) и белокрылая летучая мышь-вампир (Diaemus youngi).

Эти три вида кажутся очень близкими, что говорит о том, что гематофагия (питание кровью) появилась у летучих мышей только один раз и что все виды летучих мышей-вампиров — существующие и вымершие — произошли от общего предка.

«Окаменелые останки летучих мышей в Аргентине редки. Открытие кости подтверждает присутствие вида в средних широтах во время плейстоцена. Это одна из самых старых находок, она неизвестна в плиоцене», — сказал палеонтолог Сантьяго Брисуэла из Национального университета Мар-дель-Плата в Аргентине.

Мы знаем о существовании D. draculae с момента его первого формального описания в 1988 году. Он жил во время плейстоцена в Центральной и Южной Америке, вплоть до недавнего времени: были обнаружены некоторые останки, появившиеся достаточно недавно, чтобы не окаменеть, что позволяет предположить, что он, возможно, вымер всего несколько сотен лет назад.

Кроме того, это была самая большая летучая мышь-вампир из когда-либо существовавших — она была примерно на 30 процентов больше, чем ее ближайший из ныне живущих родственников.

Челюстную кость нашли в отложениях эпохи плейстоцена в пещере недалеко от города Мирамар. Это важно, потому что при жизни летучей мыши пещера была убежищем гигантского ленивца, вероятно, из семейства Mylodontidae.

Это может быть важным ключом к разгадке тайны, как жили летучие мыши. Некоторые ученые считают, что D. draculae питалась грызунами или оленями, но другие подозревают, что их добычей были огромные животные. То, что останки летучей мыши нашли в пещере гигантского ленивца, может означать, что последнее утверждение верно.

Если это так, то это согласуется с теориями о том, что количество летучих мышей сократилось после исчезновения огромных животных около 10 000 лет назад, говорят ученые.

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