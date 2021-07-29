Ученые: Исландия – часть затонувшего континента 29.07.2021, 19:10

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Континент затонул в Атлантическом океане около 10 миллионов лет назад.

Международная группа ученых заявила о том, что Исландия может быть частью небольшого континента, который затонул в водах Северного Атлантического океана около 10 миллионов лет назад. Это предположение расходится с общепринятыми теориями формирования Исландии и Северной Атлантике, сообщает Science alert.

Вместе с тем, авторы новой гипотезы утверждают, что она может объяснить и геологические особенности дна океана, и то, почему земная кора под Исландией гораздо толще, чем должна быть. Ученые, которые не были вовлечены в исследование, настроены скептически и отмечают, что имеющиеся сегодня данные не подтверждают существование континента.

Регион Северной Атлантики в прошлом был сушей, частью суперконтинента Пангея, который существовал 335-175 миллионов лет назад. Ученые считают, что океанический бассейн образовался, когда Пангея начала распадаться примерно 200 миллионов лет назад. Считается также, что Исландия образовалась около 60 миллионов лет назад вулканическим шлейфом недалеко от центра океана.

Но Джиллиан Фулджер и ее коллеги предполагают, что океан начал формироваться к северу и югу от Исландии, но не к западу и востоку, когда распалась Пангея. Области на западе и востоке были соединены с современными Гренландией и Скандинавией.

Авторы нового исследования считают, что Пангея не распалась «чисто». Остался континент Исландия длиной около 300 километров, который возвышался над поверхностью волн еще 10 миллионов лет назад. Но в конечном итоге восточные и западные части Исландии также затонули и остался только остров.

Эта теория может объяснить то, почему толщина земной коры под Исландией составляет 40 километров, а не восемь, чего стоило бы ожидать, если бы она сформировалась над вулканическим шельфом.

«Когда мы рассмотрели возможность того, что эта толстая кора является континентальной, все наши данные обрели смысл. Это привело нас к осознанию того, что континентальный регион был намного больше, чем сама Исландия, - прямо под морем есть континент», - заявила Фулджер.

По ее мнению, в прошлом площадь континента составляла примерно 600 тысяч квадратных километров суши между Гренландией и Скандинавией. Ученые также считают, что рядом мог располагаться еще один регион такого размера, который они называют «Великой Исландией», но он также затонул.

Ископаемые данные свидетельствуют о том, что некоторые растения распространены и в Скандинавии, и в Гренландии. Ученые считают, что это подтверждает предположение о том, что когда-то эти два региона соединяла полоска суши.

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