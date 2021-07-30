Инцидент в космосе: Как российская Наука едва не разрушила МКС 2 30.07.2021, 11:34

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В Сеть попало аудио с линии «экипаж-ЦУП».

Вчера, 29 июля, после "ручной" стыковки российского модуля Наука с Международной космической станцией на орбите произошло чрезвычайное происшествие: внепланова включились двигатели Науки, после чего МКС начала беспорядочно вращаться, пишет liga.net.

Ресурс SciNews выложил фрагменты переговоров экипажа станции с центрами управления полетами в России и США.

На аудиозаписи оператор говорит, что "у нас тут что-то вроде перетягивания каната", имея в виду, что тягу от включенных двигателей Науки пытаются скомпенсировать запущенными двигателями на модуле Звезда и грузовом корабле Прогресс.

Позднее двигатели Науки отключились (сами или их все-таки заглушили – этот момент не уточняется). В Роскосмосе заявили во время инцидента, что "идет работа с остатками топлива". Инсайдеры полагают, что на модуле был сожжен весь его запас. Почему произошла аномалия, пока не сообщается.

Еще до осознания, что происходит что-то нештатное, инсайдеры писали, что "около станции видны многочисленные частицы, указывающие либо на крупную утечку топлива, либо на выход газа".

В какой-то момент уже во время происшествия астронавт Эндрю Морган в ЦУП в Хьюстоне попросил астронавтов на МКС выглянуть в иллюминаторы, чтобы проверить, не разлетаются ли там обломки и нет ли какого-то заметного повреждения станции.

Аудио с брифинга NASA с комментариями ресурса Alpha Centauri:

91-й директор по полетам NASA Энтони Вареха написал позднее: "Причина, по которой у нас много людей в ЦУПе, заключается в том, что когда случается непредвиденное, это не приводит к вреду для космического корабля. Мои друзья в NASA сегодня успешно проделали свою работу".

Операция по приведению МКС в стабильное состояние заняла около 40 минут. В блоге NASA заверили, что экипажу "не угрожала и не угрожает опасность". Диспетчеры управления полетами в Хьюстоне следят за состоянием станции.

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