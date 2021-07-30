закрыть
30 июля 2021, пятница, 21:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мнение: Почему Байден тянул со встречей с Тихановской

1
  • 30.07.2021, 21:26
  • 1,264
Мнение: Почему Байден тянул со встречей с Тихановской

Наличие встречи вне плана в последний момент будет тоже знаком.

— Это означает признание что партнёр Владимир не убедил в своей возможности разрешить кризис, - пишет телеграм-канал «Рефлексия и реакция».

Можно назвать это спекуляцией, но ведь как всё сходится — встреча со Тихановской после речи Байдена перед своим разведсообществом, где о Путине лично было сказано уважительно, но Россия опять воспринимается как «ядерная бензоколонка». Встреча с Тихановской не была запланированной, её спешно выдернули из Нью-Йорка. Это личное решение Байдена — дать такой сигнал всем.

Не мог ли Байден найти 10 минут в тот момент, когда Тихановская была в Вашингтоне и не слазила с экранов медиа? Мог бы. Но выбрал именно сейчас, выждал.

Байден опытный политик. Принял решение, посмотрев на реакцию. А что случилось с момента переезда Светланы Тихановской в Нью-Йорк?

Выдача Кудина вопреки решению ЕСПЧ. Нервная реакция российских официальных лиц на встречи Тихановской. Ноль прогресса по конституционному треку внутри, много тумана и слов. Повестка не перехвачена никак. Про Агурбаш забыли. Иными словами, с позиции масштаба Байдена не случилось ничего, кроме неловкой возни.

За это время Байден решил вопрос с «Потоком-2» весьма компромиссным образом для всех. И Россия приняла такое решение, несмотря на необходимость качать определенные объёмы через Украину аж до 2034 года.

Встречей с Тихановской Байден еще раз продемонстрировал претензию на лидерство в активном решении региональных кризисов.

На внутриполитическую повестку в Беларуси эта встреча напрямую и быстро не повлияет. Но импульс исполнению договоренностей для западных чиновников эта встреча безусловно придаст.

Главное — психология. Одно дело — бороться с местным протестом или поддерживать его. Другое дело — бороться с высшей политической волей самой влиятельной страны в мире или стать на ее сторону.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип