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США сократят более 180 сотрудников дипмиссии в России

  • 30.07.2021, 22:39
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США сократят более 180 сотрудников дипмиссии в России

Сокращения коснутся сотрудников в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

Из-за решения российских властей запретить представительству США в стране нанимать на работу иностранцев и граждан третьих стран Соединенные Штаты будут вынуждены уволить 182 служащих американской дипмиссии в России. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, речь идет о сотрудниках в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, передает РБК.

Запрет негативно отразится на работе американских дипмиссий, включая возможности для обеспечения безопасности сотрудников и ведения диалога с Москвой, считает госсекретарь. «Хотя мы сожалеем о действиях правительства России, <...> Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства, продолжая поддерживать предсказуемые и стабильные отношения», — пообещал он.

«Моя глубочайшая благодарность всему местному персоналу и лицам, нанятым по контракту в миссии США в России, которых нам пришлось с сожалением уволить», — написал Блинкен в Twitter.

Россия ограничила работу посольства США и включила страну в список «недружественных государств» (в него также входит Чехия) после того как Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, в том числе объявил о высылке российских дипломатов. 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ, который ограничивает прием на работу в дипломатические представительства недружественных стран. В частности, было предписано ограничить заключение трудовых договоров между дипмиссиями этих государств и «физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации». Вашингтон должен будет выполнить требование о запрете найма иностранцев до 1 августа, говорила представитель МИД Мария Захарова.

Американские дипломаты заявляли в апреле, что запрет нанимать на работу иностранных граждан приведет к сокращению численности консульского отдела в Москве на 75%, из-за чего консульские услуги придется сильно ограничить. В частности, с 12 мая их оказывают только в экстренном порядке гражданам США. Также посольство ограниченно выдает иммиграционные визы, в том числе для россиян.

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