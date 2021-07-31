Наши требования остаются неизменными
- Telegram-канал «Баста!»
- 31.07.2021, 8:16
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Единственный способ остановить произвол и победить — это забастовка!
Если мы сегодня боимся потерять миску супа, то завтра наши дети каждый день будут бояться потерять жизнь. Спасибо нам за это никто не скажет.
Забастовка — мощный инструмент, способный остановить обезумевшего диктатора. Забастовка — инструмент, который поможет сотням невинным белорусам оказаться на свободе. Только своей волей мы способны сломить ход истории и освободить Беларусь от оккупационного гнета!
Наши требования остаются неизменными:
1. Отставка террориста Лукашенко.
2. Освобождение всех политических заключенных.
3. Новые, честные, свободные, демократические выборы.
Telegram-канал «Баста!»