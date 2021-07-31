Минчане поддержали честных белорусских спортсменов 31.07.2021, 19:35

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Вы уже настоящие победители!

Активисты минского микрорайона Михалово на сегодняшнем собрании:

- Поддерживаем Дмитрия Асанова, Владислава Ковалева, а также всех наших честных спортсменов. Признак победы, которой гордится народ, - это не медаль, а ваша честная позиция. Вы уже настоящие победители! - рассказали они телеграм-каналу «Баста».

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