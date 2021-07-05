Анжелика Агурбаш: Я уже ничего не боюсь 15 5.07.2021, 18:52

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Анжелика Агурбаш

Нужно остановить репрессивную машину в Беларуси.

Певица Анжелика Агурбаш, выдачи которой требует Минск, не обращалась к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом она заявила в эфире Еврорадио. Агурбаш возмутилась, что некоторые СМИ сообщили о её обращении к Путину. "Но если будет возможность, обращусь, — говорит певица. — Попрошу помощи для всего белорусского народа".

Анжелика Агурбаш имеет российский паспорт. О том, что в отношении неё возбудили в Беларуси уголовное дело, она узнала несколько недель назад, но не оглашала это до прошлой пятницы.

"Я уже ничего не боюсь, — говорит певица. — Я поддерживала братьев и сестёр-белорусов весь этот год, как могла".

Агурбаш подчеркнула: нужно остановить репрессивную машину в Беларуси.

О том, что в отношении живущей в Москве белорусской певицы Анжелики Агурбаш в Беларуси возбудили уголовное дело по двум статьям ("Разжигание вражды или розни" и "Оскорбление президента") стало известно 2 июля из её видеообращения. 5 июля Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что направила просьбу в Генпрокуратуру России о выдаче её для привлечения к уголовной ответственности.

Агурбаш после событий августа 2020 года поддержала мирные протесты в Беларуси, она участвовала в акциях у белорусского посольства в Москве.

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