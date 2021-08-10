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Жди трибунала, Саша

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  • 10.08.2021, 8:14
  • 10,222
Жди трибунала, Саша
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Каяться уже поздно.

9-го августа исполнился ровно год, как бывший пересидент Беларуси совершил вооруженный переворот, захватил власть в стране и до сих пор силой удерживает ее, пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

«Маньяк Лукашенко, твоя политика - это геноцид белорусского народа! Ты руками своих опричников убиваешь, похищаешь, бросаешь в тюрьмы людей. Ты совершаешь террористические акты в международном масштабе! Чего стоит только посадка самолета и инцидент с Тимановской.

Мировое сообщество никогда не забудет, а народ Беларуси никогда не простит тебе твои деяния. Ты будешь гореть в аду. Каяться уже поздно.

А мы, беларусский народ, непременно придем за тобой! Жди трибунала, Саша. Назад дороги нет», — убежден подписчик телеграм-канала «Баста!».

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