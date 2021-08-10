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В Беларуси ликвидируют объединение предпринимателей «Перспектива»

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  • 10.08.2021, 9:59
  • 4,458
В Беларуси ликвидируют объединение предпринимателей «Перспектива»
фото: perspektyva.org

Минюст подал иск в Верховный суд.

Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации общественного объединения предпринимателей «Перспектива», сообщил его председатель Анатолий Шумченко в соцсетях.

По его словам, информация получена от чиновников Минюста: «Подробности самого иска узнаем позже, когда придут документы на имя РОО «Перспектива».

15 июля СК арестовал расчетный счет организации - на нем около 24 тысяч рублей. Деньги собрали сами ИП «небольшими суммами со всей страны».

«Перспектива» объединяла представителей малого бизнеса в стране почти 19 лет.

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