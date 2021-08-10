Начальник погранохраны Латвии: Мигранты прибывают из Беларуси большими группами, что свидетельствует об организованности 5 10.08.2021, 10:20

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иллюстрационное фото

На белорусско-латвийской границе — наплыв нелегалов.

В ночь на вторник, 10 августа, на латвийско-белорусской границе было задержано 65 нелегальных мигрантов, а за прошедшие сутки — примерно 200. Об этом, как пишет Delfi.lv, рассказал начальник пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс.

По его словам, число нелегалов, пересекающих латвийско-белорусскую границу, резко увеличилось с 6 августа.

Мигранты из Беларуси прибывают большими группами, что, по мнению должностного лица, свидетельствует о признаках организованности. Несколько раз беженцы переходили границу группами по 30 и более человек.

Многие мигранты не знают, что прибыли в Латвию: они думали, что сразу попадут в Германию. В их числе — не только мужчины в трудоспособном возрасте, но также женщины и дети.

Пуятс также отметил, что в центрах размещения практически нет мест, поэтому нарушителей границы придется селить в палатках.

С учетом ситуации в Литве, а также приняв во внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы Государственной погранохраны и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

Во вторник правительство Латвии рассмотрит вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации в приграничной зоне у латвийско-белорусской границы. Если Кабинет министров объявит ЧС в отдельных районах Аугшдаугавского и Краславского краев, то пограничники получат дополнительные полномочия для пресечения нелегальной миграции и высылки нарушителей границы.

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