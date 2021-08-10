МИД Франции: Мигранты используются постсоветской диктатурой, свирепствующей у наших ворот 2 10.08.2021, 10:55

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На кону стоит будущее Европы.

Ситуация с мигрантами на литовско-белорусской границе — это проверка Европы на силу и солидарность, заявил государственный секретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон, сообщает naviny.online.

«Есть диктатура. Убивают людей. Преследуют оппонентов. Прошел ровно год после президентских выборов, полностью фальсифицированных, которые заткнули рот оппозиции. Сотни убитых, тысячи заключенных. Это — белорусская диктатура сегодня. Таким образом, эта белорусская диктатура, не довольствуясь подавлением своих оппонентов, организует — поскольку это, к сожалению, грязная торговля — приезд мигрантов, в основном из Ирака, которые прибывают в Беларусь, и затем их подстрекают белорусские власти (и сами сопровождают) пересечь границу с Евросоюзом, в данном случае с Литвой. Это вроде и далеко, но и здесь мы едины, так как на кону Европа», — заявил представитель французского внешнеполитического ведомства.

Бон сообщил, что в ближайшие дни будет отправлена гуманитарная помощь «нашим литовским друзьям и этим мигрантам», которых, «к сожалению, использует эта советская диктатура — пардон, постсоветская, продолжающая свирепствовать у наших ворот». По словам французского дипломата, помощь актуальна, так как на литовскую сторону из Беларуси перешли тысячи людей (в июне — 473, июле — 2.884, с начала августа — 567).

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