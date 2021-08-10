Племянник Путина снялся с выборов после встречи с «уважаемым человеком» 5 10.08.2021, 18:25

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Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Роман Путин снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму.

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина предприниматель Роман Путин снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму. Он подал заявление в территориальную избирательную комиссию № 4 Санкт-Петербурга об отказе от участия в выборах, сообщает «Закс.ру». Родственник Путина планировал избираться по одномандатному округу № 214.

«Предлагаю принять личное заявление к сведению и считать Путина Романа Игоревича утратившим статус кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания по одномандатному округу 214», — сказал председатель ТИК № 4 Ильдар Зарипов, слова которого приводит портал.

Территориальный избирком проголосовал единогласно. «Направить заверенную копию теперь уже просто гражданину Путину», — добавил Зарипов.

Роман Путин в Stories в Instagram пояснил, что принял решение о снятии с парламентских выборов «по рекомендации».

«Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мною человеком по рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Государственную думу», — заявил племянник главы государства, добавив, что продолжит заниматься общественно-политической деятельностью.

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