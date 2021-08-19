АвтоВАЗ встал из-за нехватки немецких запчастей 8 19.08.2021, 14:12

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«Жемчужина» российского автопрома останавливает все три конвейера с 23 августа.

Концерн АвтоВАЗ с 23 августа останавливает работу всех трех сборочных линий на заводе в Тольятти, сообщает finanz.ru.

Конвейер крупнейшего в РФ автопроизводителя встанет спустя всего неделю после длившегося с 26 июля корпоративного отпуска из-за нехватки электронных компонентов от немецкого концерна Bosch.

Три из пяти дней простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные два рабочих дня будут оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы, чтобы избежать значительного сокращения доходов персонала, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗА».

Из-за дефицита поставок с 16 августа компания уже приостановила выпуск моделей Lada Granta, а также ограничила производство Lada Niva и платформы B0, на которой выпускают автомобили Lada Largus, Xray, Renault Logan и Sandero.

При этом завод «Lada Ижевск», использующий для сборки моделей Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в штатном режиме.

АвтоВАЗ, входящий в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускающий по полному циклу бренды Lada, Renault, Nissan и Datsun, является лидером на российском рынке автопроизводителей.

Его продажи в январе-июле выросли на 42% в годовом выражении, до 232,23 тыс. автомобилей, а непосредственно в июле - на 3%, до 32,01 тыс. шт. Bosch выступает поставщиком электроники для АвтоВАЗа и членов альянса.

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