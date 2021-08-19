Граница на замке, небо на прицеле 3 Владимир Халип

19.08.2021, 14:33

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Владимир Халип

Очевидцы уже рассказывают, будто ранним августовским утром где-то в Дроздах зависла летающая тарелка.

А все-таки мало у нас генералов. Не тех, шаркунов паркетных, которые обильно рассыпались по штабам и прочим офисам. И уж точно не ментовско-гэбэшных, которые с персональной дубинкой наперевес гоняются тут за прохожими. Есть еще и другие – настоящие, боевые. Днем и ночью стоят они на командных пунктах и зорко следят, не крадется ли завистливый враг в нашу мирную и процветающую страну. И если заметят, что где-то потенциальный противник пробует на прочность родную границу, и уже клубится даже пыль на горизонте, без промедления вскакивают на коня, выхватывают шашку и мчатся навстречу опасности, не дожидаясь подхода основных сил.

Именно такого генерала, бравого и бесшабашного, представил электорату один из придворных каналов. Мгновенно и со знанием дела тот развернул перед ошеломленными бабушками и дедушками ужасающую картину. Оказывается, наше с виду безмятежное небо далеко не безопасно. Однако любопытные и досужие напрасно поспешили широко раскрыть рот. Кометы, метеориты и всевозможные инопланетяне были решительно сметены с горизонта событий. Это все по линии другого ведомства. А экранный генерал командует военно-воздушными силами. И его служба, как еще в советские времена телезрителям было вполне доступно растолковано, и опасна, и трудна. Время идет, а в небе угроз и вызовов ничуть не меньше.

Вот совсем недавно радары засекли в нашем воздушном пространстве явную попытку дерзкой провокации. Вроде бы все невинно – шарики летят. Присмотрелись, точно! Шарики те самые – возмутительных цветов. Белые. Красные. И снова – белые. А если бы недоглядели, проморгали – о последствиях даже подумать страшно. Однако с теми, кто всегда на страже, не забалуешь.

«Мы прекрасно видели, как развивалась ситуация в воздухе. Я в это время находился на центральном командном пункте и наблюдал обстановку в воздухе. Шарики – это был уже акт отчаяния от того, что они не смогли сделать то, что планировали». Какая, однако, битва с невидимым противником выиграна военно-воздушными силами страны! И генерал, оказывается, лично «наблюдал обстановку» с командного пункта. А ведь еще в минувшем году за шариками невыносимой для руководства расцветки и прочими проявлениями массового непослушания гонялись простые менты и рекрутированные в ряды защитников пошатнувшейся вертикали коммунальщики. А сейчас это уже дело высших армейских чинов и подчиненных им формирований. Каков прогресс!

Давно ли тут вся страна потешалась над роликом, запечатлевшим подвиг простого служителя коммунального сектора, который, рискуя жизнью, полз на брюхе по зеркальной поверхности какого-то затрапезного пруда, чтобы добраться до вмерзшего в тонкий лед кораблика. И все понимали – иначе и быть не могло. Это же только с виду кораблик невинный, деревяшка, детская игрушка, не более того. А нес-то он на своей мачте что? Да все тот же флажок ненавистной расцветки, с которым сегодня уже предписано вступить в борьбу не только бесчисленным охранным структурам, но даже элитным родам регулярных войск. Страх так велик, что уже и генералов не жалко.

Ладно бы кто-то один засветился. Так нет же, все новые и новые служаки рвутся в бой, стремясь выслужиться перед затейником всей этой кромешной кампании. Престиж по боку. Репутации ничуть не жаль. Главное – отметиться. Сыграть на опережение. Внести свою лепту в нагнетание первобытного страха, охватившего все уровни вертикали. Вот и шеф реформированного и обретшего невероятный статус Совбеза уже вносит свою скромную лепту. И оказывается вдруг – какой ужас! – западные соседи замыслили нечто злокозненное против нашей миролюбивой страны. Они уже, как рапортует Совбез, модернизируют аэродромы, военно-морские базы, склады ГСМ, учебные центры и полигоны, строят передовые базы хранения вооружения и техники. Если это не подготовка к вторжению, то что?

Однако прежде чем впадать в последнюю стадию истерии, не помешало бы перевести дыхание и вспомнить не слишком далекие времена. Именно в такой момент своей вдохновенной жизни поперхнулся Советский Союз. А потом и вообще приказал долго жить. Все мерещились враги. Мы за мир, а они готовят новую войну. Ясное дело, при таком раскладе следует прежде всего расправиться с пятой колонной. Иначе не победить. А потому – сажать, сажать, сажать. Всех, кто под руку попадет. Если человек издает книгу за рубежом, устраивает квартирную выставку или сочиняет стихи без санкции прокурора, кто же это, если не враг?

Справедливости ради надо сказать, что военная истерия случается не только на только в зарослях крапивы. Когда-то известный всем Форрестол сиганул из окна ньюйоркского небоскреба с предостерегающим криком: «Танки идут!» С той поры провидцы вражеских нашествий стали почти повсюду как-то сдержаннее и скромнее. Однако у нас колхозный пропагандист, вознесенный внезапно к вершине вертикали, решительно продиктовал иную моду. И только ленивый в чиновничьих кругах не упражняется сегодня по поводу военной угрозы нашему мирному прозябанию.

А потому бесконечный список врагов режима начинается все с той же строки: пятая колонна. В нее, как правило, зачисляются лучшие люди страны. Именно эта мифическая колонна затевает все козни против мудрого руководства. И не остается для власти иного способа существования, кроме массовых облав, посадок и погромов. Закрыта бесцеремонно последняя неподцензурная газета. Уничтожен старейший театр страны. Уже вломились с обысками и арестами в БелаПАН. Закрывают Союз белорусских писателей, основанный Янкой Купалой и Якубом Коласам. Тот самый, в который входили Василь Быков, Алесь Адамович, Янка Брыль, Рыгор Барадулин. Никто не защищен. Никого не жаль. Любые средства хороши, только бы упредить демонтаж проржавевшей насквозь системы.

А тут еще накатываются обвально какие-то странные и далеко не мифические тревоги. В ближайшие дни полуторакилометровый в диаметре астероид намерен приблизиться к Земле на опасное расстояние. Но некому даже проследить за его орбитой. Все ловят бело-красно-белые шарики. И такие же стяги, парящие в небе над Минском. Это все пострашнее космической катастрофы. А такие пустяки, как угрозы, как вышеупомянутое вторжение, ни Совбез, ни военно-воздушные силы никак не волнуют – не было соответствующих указаний. Но зловещий астероид летит и о презрении к нему соответствующих служб даже не догадывается.

Да что там какое-то случайное космическое тело. Очевидцы уже рассказывают, будто ранним августовским утром где-то в Дроздах зависла летающая тарелка. Та самая, марсианская. К инопланетянам вышел какой-то местный обыватель. Гуманоиды долго уговаривали представителя неведомой им цивилизации в порядке обмена опытом посетить их планету. И будто бы собеседник наотрез отказался.

А зря! Даже из безнадежного тупика быть должен какой-то выход.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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