В аварии в Германии погиб белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик 2.08.2021, 13:05

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Алексей Мжачик

Ему было 25 лет.

По информации «Еврорадио», водитель автомобиля, в котором ехал 25-летний белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик, не справился с управлением на автобане, врезался сначала в отбойник, а после — в столб.

От полученных телесных повреждений штангист умер на месте происшествия. Водитель и еще два пассажира получили тяжелые травмы и на вертолете были доставлены в больницу.

Алексей Мжачик — мастер спорта международного класса, выступал в весовой категории свыше 109 кг. Участник Олимпийских игр в Рио-2016. Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2012 и 2015 годов.

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