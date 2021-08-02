В аварии в Германии погиб белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик
- 2.08.2021, 13:05
- 6,928
Ему было 25 лет.
По информации «Еврорадио», водитель автомобиля, в котором ехал 25-летний белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик, не справился с управлением на автобане, врезался сначала в отбойник, а после — в столб.
От полученных телесных повреждений штангист умер на месте происшествия. Водитель и еще два пассажира получили тяжелые травмы и на вертолете были доставлены в больницу.
Алексей Мжачик — мастер спорта международного класса, выступал в весовой категории свыше 109 кг. Участник Олимпийских игр в Рио-2016. Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2012 и 2015 годов.