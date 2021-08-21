Путь к свободе: Как страны Балтии восстановили независимость 30 лет назад 21.08.2021, 19:00

Воспоминания очевидцев событий тех дней.

В эти дни ровно 30 лет назад страны Балтии де-факто восстановили свою независимость. Пока путчисты ГКЧП пытались не допустить развала СССР, Верховные советы Литвы, Латвии и Эстонии объявили, что выходят из состава Советского Союза, передает «Настоящее время».

Для балтийских стран вопрос "выйти или остаться" практически не стоял. "Рожденные в СССР", но решившие уйти из него самыми первыми, граждане Латвии, Литвы и Эстонии окончательно определились именно в дни августовского путча. Почитайте воспоминания очевидцев событий тех дней.

Те, кто вершил судьбы своих стран в те дни, сегодня говорят: ключом к восстановлению независимости была свобода информации. Во время кровавых столкновений в Вильнюсе будущий член ГКЧП министр обороны СССР Дмитрий Язов даже требовал поднять в небо авиакомплексы АВАКС, чтобы подавить радио- и телесигналы.

"Начальник войск связи сказал, что в этом случае ведь связь пропадет и не только в Балтии, но пропадет и в Польше, и в Северной Германии, и Дании, и Швеции и что из этого будет крупнейший международный скандал – и этого он не допустит", – вспоминает Райво Варе, государственный министр Эстонии (1990-1992).

В итоге самолеты с "глушилками" так и остались на земле. А в телецентре Вильнюса до последнего не прекращался прямой эфир с легендарной Эгле Бучелите. Спецназ, ворвавшийся в здание, увидела вся страна, а потом и весь мир.

"Слава Богу, там была латышская съемочная группа. С латышским оператором Александром Демченко, который сам служил в десанте в Советской армии. И он говорил, что его камера спасла. Он камерой дал по башке какому-то омоновцу и успел спрятать видеозапись. И вот эта видеозапись прошла по всему миру, как стреляет Советская армия в Вильнюсе", – припоминает те события Дайнис Иванс, журналист и председатель "Народного фронта Латвии".

"Литовцы героически сопротивлялись, они сумели эти кассеты переправить в последний момент – там кто-то выпрыгнул из окна, – переправить в Каунас, где у них был второй телецентр. Оттуда по релейным линиям эти записи пошли в мир. Через нашу башню на Хельсинки. То есть фактически почти по тем временам необычный случай, почти в онлайне информация оказалась в мире", – добавляет Райво Варе, государственный министр Эстонии в 1990-1992 годах.

Историю судьбоносной кассеты, как и другие рассказы о борьбе за независимость, собрала воедино съемочная команда Эстонского национального телерадиовещания для юбилейного проекта "Балтийские параллели". Литовская и шведская границы для съемочной группы оказались непреодолимыми из-за коронавируса, интервью пришлось записывать с помощью видеозвонков.

"Интервьюируемый смотрел на репортера, как в реальном времени, на такой же высоте, чтобы глаза были на одном уровне. Только я был на экране, а он был в реальном времени, и, конечно, нам приходилось нанимать операторов на месте", – делится Александр Хоботов, автор фильма "Балтийские параллели".

Тридцать лет назад защитники независимости о таких технологиях и мечтать не могли, самым быстрым медиа было телевидение. Поэтому 21 августа 1991 года в Таллинне, как и ранее в Вильнюсе, главной целью десантников стал не парламент, а именно телебашня, на ее оборону вышли сотни безоружных людей. Еще одним центром народного сопротивления стала улица Гонсиори, в те времена Ломоносова. Жители Таллинна и добровольцы из "Союза обороны" – "Кайтселийта" – собрались, чтобы защитить Дом телевидения. И Дом радио, вокруг которых выросли заграждения из бетонных блоков и техники. Защитники башни забаррикадировались на этаже, где находился пульт управления передатчиками, начались переговоры, а к вечеру десантникам сообщили, что ГКЧП больше нет.

"У нас ни одного окна не разбили, ни одной драки не было, ни капли крови не было. Было даже настолько смешно, приехало датское телевидение, поехало в Нарву в ожидании, там были какие-то события, чтобы – ну там, наверное, будет сейчас что-то... Там ничего тоже не происходило, они уехали несолоно хлебавши, ни одного кадра не сняли. Потому что крови не было", – вспоминает Марью Лауристин, сопредседатель "Народного фронта Эстонии".

А кадры с псковскими десантниками, мирно уходящими из Таллинна, стали классикой эстонской кинохроники.

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