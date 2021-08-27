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Видеохит: Пингвины не поделили кусок льда

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  • 27.08.2021, 10:42
  • 2,566
Видеохит: Пингвины не поделили кусок льда

Один из пингвинов был уверен, что небольшой айсберг принадлежит только ему.

Очень часто животные могут вести себя совсем как люди. Например, этот пингвин, снятый на видео в Антарктиде, оказался самым настоящим жадиной, пишет 120.su.

Он был уверен, что небольшой айсберг принадлежит только ему, и никому больше не позволено отдыхать на этом куске льда.

В этом быстро убедился второй пингвин, выпрыгнувший из воды. Жадный приятель посчитал, что места для двоих никак не хватит, и гость был немедленно изгнан. Конечно, стычка между забавными птицами насмешила зрителей.

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