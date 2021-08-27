Видеохит: Пингвины не поделили кусок льда

Видеохит: Пингвины не поделили кусок льда3
- 27.08.2021, 10:42
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Один из пингвинов был уверен, что небольшой айсберг принадлежит только ему.
Очень часто животные могут вести себя совсем как люди. Например, этот пингвин, снятый на видео в Антарктиде, оказался самым настоящим жадиной, пишет 120.su.
Он был уверен, что небольшой айсберг принадлежит только ему, и никому больше не позволено отдыхать на этом куске льда.
В этом быстро убедился второй пингвин, выпрыгнувший из воды. Жадный приятель посчитал, что места для двоих никак не хватит, и гость был немедленно изгнан. Конечно, стычка между забавными птицами насмешила зрителей.