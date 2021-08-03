Хирургическая операция2
- Телеграм-канал «Баста!»
- 3.08.2021, 7:41
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Забастовка — наш ответ «синепалому».
Чем дольше таракан будет оставаться у власти, тем увереннее наша страна будет сползать в экономическую пропасть. Это неизбежно. Режим жертвует всем ради призрачной надежды уцепиться за власть: экономикой, наукой, образованием.
Очевидно, что в таких условиях ни один инвестор не вложит ни цента в экономику Беларуси. Во всем мире бизнес учитывает лишь уровень профессионализма сотрудников, а не их политические или общественные взгляды.
Подумайте, что ожидает нашу страну с барахтающимся синелапым? Это последовательное сползание в экономическую бездну. Чем больше Лукашенко будет цепляться за власть, тем сложнее стране будет потом излечиться.
Забастовка – как хирургическая операция. Чем быстрее мы проведем операцию, чем быстрее избавимся от опухоли в виде Лукашенко и его банды. Забастовка – это скальпель, который вырежет террор и геноцид белорусского народа! Забастовка - это наш ответ!
Телеграм-канал «Баста!»