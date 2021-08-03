Литовские пограничники будут возвращать нелегалов в Беларусь 41 3.08.2021, 8:16

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фото: delfi

Миграция может быть только легальной.

Руководитель операций государственной чрезвычайной ситуации в Литве Агне Билотайте приняла решение, что все службы, отвечающие за охрану госграницы, должны принять все необходимые меры, прописанные в законе для охраны границы и сделать все, чтобы ее в неположенных местах не могли пересечь нелегалы, сообщает delfi.lt.

Решение было принято с учетом того, что масштабы гибридной агрессии со стороны Беларуси растут и с момента объявления чрезвычайной ситуации поток нелегалов вырос в разы.

"Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы - компетентны, они могут принимать тактические меры в подобных ситуациях. Границу Литвы должны защищать всеми законными способами от любого незаконного пересечения, как инструмента гибридной атаки, которую сейчас проводят против Литвы. Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников, которые намерены совершить противозаконное действие – незаконно перейти границу", – сказала Билотайте.

В процессе охраны госграницы и для ее защиты от нелегальных мигрантов пограничников обязали направлять просителей убежища к ближайшему международному контрольно-пропускному пункту или в диппредставительство.

Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Литвы Лауринас Кащюнас сказал, что госграницу должны охранять, а пограничники не должны выполнять функции администраторов гостиниц.

"Мы из года в год говорим о гибридных угрозах, гибридной агрессии, но когда мы напрямую сталкиваемся с этой угрозой, мы по-прежнему руководствуемся уже неактуальными инструкциями и устаревшим мышлением. Режим Лукашенко сегодня сообщил, что открываются дополнительные авиарейсы в три иракских города. Нелегальные мигранты сознательно сотрудничают с белорусским режимом и нагло, цинично и безнаказанно нарушают законы Литвы. Миграция может быть только легальной. Нелегальная миграция как часть гибридной атаки только компрометирует институт обоснованного политического убежища. Поэтому я приветствую решимость власти в принятие жестких мер для остановки гибридной атаки Беларуси против нашей страны. Согласно резолюции, принятой на внеочередной парламентской сессии в середине июля, в которой мы предложили исполнительной власти предпринять "все меры для урегулирования гибридной угрозы, сегодня структуры внутренних дел обязали применять против нелегальных мигрантов специфические меры и немедленно возвращать их на территорию Беларуси. Я последовательно выступаю за использование таких мер, поскольку этого требует нынешняя ситуация. Давайте поддержим действия СОГГ и других помогающих им сотрудников системы внутренних дел в осуществлении этого решения по защите границы Литвы", – писал в Facebook политик.

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