В Ухане впервые с июня прошлого года выявили случаи заражения COVID-19 2 3.08.2021, 13:43

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В городе хотят протестировать все население.

В китайском Ухане 2 августа выявили семь случаев заражения коронавирусом, все население города обещают протестировать на возможное наличие COVID-19. Об этом написало китайское издание Global Times 3 августа.

Такое количество зараженных коронавирусом побило "нулевой" рекорд инфицирования с июня 2020 года, отметило издание. Всего в Ухане проживает более 11 млн человек.

Власти ввели локдаун в районе города, где выявили инфекцию. В городском метро приняты более строгие противоэпидемические правила, в частности, обязательное ношение масок и измерение температуры тела. Все школы Уханя закрыли.

Первым заболевшим стал житель района Чжуанькоу, он заразил шесть других человек. Еще семь населенных пунктов рядом с местом работы инфицированного пациента, строительной площадкой в районе Цзинкай в Ухане, также закрыли.

Городские супермаркеты запасаются продовольственными товарами, чтобы обеспечить полное снабжение и поддержать стабильные цены.

Распространение вируса связывают с циркуляцией "индийского" штамма коронавируса и сезоном внутреннего туризма, сообщила ВВС.

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