Футбольная сборная Беларуси будет играть отборочные домашние матчи чемпионата мира в России 3 30.08.2021, 20:25

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Из-за действий сумасшедшего Лукашенко нашим футболистам придется ездить в Казань.

Со 2 по 8 сентября сборная Беларуси сыграет три отборочные игры в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу. А вот местом домашних матчей белорусской команды станет стадион «Центральный» в российской Казани. На этой арене белорусские клубы уже играли в еврокубках, в частности жодинское «Торпедо-БелАЗ» уступило в Казани 0:5 датскому «Копенгагену», пишет «Белсат».

Отборочный турнир чемпионата мира сборная Беларуси начала с домашней победы 4:2 над Эстонией. Соперник привез в Минск второй состав, поскольку игроки первого были инфицированы коронавирусом. Вероятно, это будет единственный матч сыгранный сборной в этом отборе в белорусской столице. Поскольку другие матчи белорусская сборная будет играть на стадионе «Центральный» в российской Казани. Такова цена посадки самолета Ryanair с Протасевичем на борту.

В рамках отборочных туров после игры с Эстонией, белорусы потерпели самое позорное поражение в истории, уступив в гостях 0:8 Бельгии. Это поражение стоило работы главному тренеру сборной Михаилу Мархелю, подписанту провластного письма и участнику таинственной инаугурации Лукашенко. Федерация футбола не придумала ничего лучше, как назначить на эту должность его помощника – Георгия Кондратьева. Последний уже руководил сборной Беларуси с 2011 по 2014 годы, и ушел в 2014 году со скандалом. Теперь Кондратьеву дали новый шанс.

2 сентября Беларусь сыграет в Остраве с Чехией, а потом 5 сентября против Уэльса и 8 сентября против Бельгии в Казани. Интересно, что эти матчи пройдут по российским законам, и игроки соперника, которые не смогли оформить российскую визу, не смогут принять участие в играх. В частности, сборной Уэльса по этой причине не помогут три ведущих игрока.

Напомним, что из-за посадки самолета Ryanair в Беларусь перестали летать самолеты из европейских стран, поэтому белорусские сборные вынуждены проводить домашние игры за рубежом.

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