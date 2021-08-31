закрыть
31 августа 2021, вторник, 9:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России начали «модернизацию» техники, которая даже не поставляется в войска

7
  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 31.08.2021, 8:51
  • 4,394
В России начали «модернизацию» техники, которая даже не поставляется в войска

В стране происходит уникальное явление.

В России можно заметить очень интересное явление, которое в любой другой стране, в принципе, исключено. А именно, новейшая и «не имеющая аналогов в мире» техника, которая еще даже не поставляется в российскую армию и продолжает находиться в стадии испытаний, уже проходит модернизацию!

Например, не так давно было заявлено о том, что российский истребитель, который россияне почему-то относят к пятому поколению, Су-57, уже проходит модернизацию, и производство его обновленной версии намечено на 2025 год.

Но, что самое интересное, на сегодняшний день так называемое серийное производство Су-57 для нужд ВКС РФ представляет собой выпуск 1-2 самолетов в год. Причем первый серийный самолет разбился в декабре 2019 во время испытательного полета, за несколько дней до запланированной передачи ВКС РФ.

Второй «серийный» Су-57, который таки удалось передать ВКС РФ, до сих пор остается на испытаниях в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске (ГЛИЦ). То есть, фактически, в состав ВКС РФ в декабре 2020 года он был передан исключительно формально, а по факту, продолжает проходить испытания.

То есть, самолет не имеет серийного производства, но уже проходит модернизацию, то есть, проходит вливание средств в то, что также сразу не сможет быть серийным, ибо должно будет пройти цикл испытаний. Выходит, что серийное производство Су-57, по факту, откладывается еще на несколько лет?

Но это касается не только российских истребителей, «не имеющих аналогов в мире».

В 2015 году директор Уралвагонзавода Олег Сиенко заявил о том, что предприятие получило заказ на изготовление 2300 экземпляров современных, «не имеющих аналогов в мире», танков Т-14 «Армата» до 2020 года!

Серийное производство танков так и не началось, а в 2020-м глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что поставки Т-14 «Армата» в ВС РФ развернутся весной 2021-го.

В 2021 поставки танков Т-14 «Армата» перенесли на 2022 год.

Между тем, пока официальные лица играли в пинг-понг танком Т-14 «Армата», нынешний гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» проходит модернизацию и в него будет внедрен искусственный интеллект…

То есть, аналогично, как и с Су-57, боевая машина не вышла в серию, не поступила толком в войска, радуя потребителей годами дефилированием в пропагандистских роликах, а не в составе вооруженных сил, уже проходит модернизацию. То есть, сроки поставки в войска новейшей российской техники настолько продолжительные, что она успевает устареть и требует модернизации? А эта модернизация, тем самым, будет требовать новых испытаний.

Замкнутый круг. Но именно этот замкнутый круг позволяет российским властям уже который год, а скоро уже и десятилетие, кормить население РФ сказками про современную и «не имеющую аналогов в мире» технику, которую панически боятся в НАТО. Правда она штучная и порою картонная, но даже в таком виде вызывает приступ инфаркта у капиталистов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»