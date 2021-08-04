Госдепартамент: США будут внимательно следить за расследованием гибели Виталия Шишова 4.08.2021, 7:33

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Виталий Шишов

За последние недели режим Лукашенко создал ряд международных инцидентов.

Соединенные Штаты будут внимательно следить за расследованием причины смерти белорусского оппозиционного активиста Виталия Шишова, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает «Голос Америки».

«Мы самым решительным образом осуждаем продолжающиеся жестокие транснациональные репрессии против белорусского гражданского общества со стороны режима Лукашенко», - сказал Прайс, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать обвинения в причастности к смерти Шишова белорусских спецслужб, которые уже выдвинули представители оппозиции Беларуси.

«Господин Шишов вынужден был жить за пределами своей страны из-за репрессий режима Лукашенко... против журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны властей», - сказал Прайс.

Представитель Госдепартамента напомнил, что только за последние недели международное сообщество видело «тревожные инциденты», связанные с действиями официального Минска, включая принудительную посадку лайнера Ryanair и скандал с белорусской олимпийской спортсменкой, попросившей политического убежища в Польше.

«Теперь, когда дело дошло до смерти господина Шишова, мы продолжим внимательно следить за расследованием, хотя за комментариями мы отсылаем вас к украинским властям», - добавил Прайс.

Виталий Шишов, вынужденный бежать в Украину, во вторник утром был найден повешенным в парке рядом со своим домом в Киеве. Украинские полицейские ведут расследование обстоятельств его гибели.

Шишов, возглавлявший в Киеве организацию, которая помогает белорусам, спасающимся от преследований властей, пропал без вести в понедельник, не вернувшись домой с пробежки.

Полиция рассматривает возможность самоубийства или инсценировки самоубийства. У Шишова были обнаружены ссадины на носу и коленях, однако пока рано утверждать, что он стал жертвой нападения, заявил сегодня глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«Смерть произошла на фоне неприемлемых репрессий против гражданского общества со стороны властей Беларуси, и мы надеемся на полное и тщательное расследование украинскими властями для установления причин и обстоятельств смерти (Шишова)», - заявили сегодня в посольстве США в Киеве.

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