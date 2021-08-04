Кристина Тимановская покинула посольство Польши в Токио 4.08.2021, 7:46

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Кристина Тимановская

Фото: @kristi_timanovskaya / Instagram

Спортсменка прибыла в аэропорт Нарита.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула посольство Польши в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Кристина Тимановская в среду утром прибыла на микроавтобусе полиции в аэропорт Нарита, откуда в ближайшее время должна улететь в Варшаву.

Тимановская направилась на регистрацию в VIP-терминал, куда из числа работников СМИ доступ имеют только аккредитованные при аэропорте японские журналисты. Снимавшие прибытие Тимановской репортеры пытались задать вопросы, однако спортсменка прошла мимо них молча.

Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио. Она находилась в дипломатическом представительстве со 2 августа. В тот же день ей была выдана польская виза.

Ее погрузка в машину осуществлялась за закрытыми воротами, вне зоны видимости журналистов.

Машину с Тимановской сопровождали еще два автомобиля полиции без опознавательных знаков. Спортсменку сопровождали сотрудники польского посольства, которые, как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, должны будут полететь вместе с ней в Варшаву.

Ситуация вокруг спортсменки

1 августа представители Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила Euroradio о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач в понедельник сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.

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