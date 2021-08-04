Белоруску шокировал отдых в Египте: Такого мы еще не видели, это что-то 20 4.08.2021, 12:58

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Первое, чем пара осталась недовольна, это сам отель и его сервис.

Горожанка Юлия на днях вернулась из Шарм-эль-Шейха, где отдыхала вместе с мужем. В Египет девушка летала впервые, но этот отдых, говорит она, не забудет никогда, пишет сайт Intex-press.

«Хотелось посмотреть на красивое Красное море»

Жительница Барановичей Юлия старается каждый год летать куда-нибудь отдыхать. Чаще всего, говорит девушка, они с мужем проводили отпуск в Турции. И всегда оставались довольны. Но в этом году впервые решили полететь в Египет.

– Если бы не нужно было сидеть на карантине по прилете, мы бы снова полетели в Турцию. Но вариант с карантином нам не подходил, поэтому мы решили выбрать Египет. Хотелось посмотреть на красивое Красное море, – вспоминает Юлия.

Вариант, который предложили в одном из барановичских турагентств, супругов полностью устроил: популярный курорт, отель четыре звезды, все включено.

– На картинке было все красиво. Но когда мы приехали, оказалось, что мебель в номере вся старая, пошарпанная. Дозаторы на шампунь, гель для душа все сломаны. Кондиционер мало того, что грязный, так еще и не работает. А когда я позвонила на ресепшн и сообщила о проблеме, мне просто нагрубили и повесили трубку, – рассказывает девушка.

«Кто должен сторожить ваши стулья?»

Первое, чем пара осталась недовольна, это сам отель и его сервис. По словам Юлии, какие-то бытовые вопросы и неприятные ситуации у них возникали практически ежедневно на протяжении всего отдыха.

– Примерно на пятый день, пока мы плавали в бассейне, у нас украли полотенце, которое выдают на лежаки. Стали спрашивать – никто ничего не видел. Я пошла разбираться, может, видеокамеры какие есть. Мне сказали: нет, камер нету, платите 20 долларов! Пришлось снова связываться с турагентством, – вспоминает Юлия. – Вечно были какие-то напряженные моменты. У нас полотенце украли, у друзей – стул с террасы. Кто должен сидеть и сторожить ваши стулья? Мы даже решили, что это какой-то вид местного бизнеса.

Кроме того, неизгладимое впечатление у барановичской пары оставило празднование мусульманского праздника Курбан Байрам, отмечать который в их отель прилетало большое количество местных верующих. От того, что для восточного менталитета уместно и естественно, наши туристы испытали культурный шок.

– Этот праздник что-то вроде нашей Пасхи. Празднуют его несколько дней. Люди приезжают целыми семьями, собираются за столом, набирают кучу еды, а все отходы – кости от рыбы, курицы, что угодно – плюют прямо на стол, на скатерть. Потом переходят за другой стол и делают то же самое. Наблюдать за этим, мягко говоря, не очень приятно, для нас это было дико, – говорит Юлия, подчеркивая, что в турагентстве ее не предупреждали ни о чем подобном.

«В Египет больше не поеду»

Путевка в Египет обошлась барановичской семье в 1280 долларов на двоих. По мнению горожанки, тот отдых, который они получили, не стоит потраченных на него денег.

– В Турции несколько раз были, в Украину ездили, по Беларуси много где. Но такого мы еще не видели, это что-то. После этой поездки муж категорически сказал: «Больше в Египет не поеду, даже из-за моря», – говорит Юлия.

Горожанка решила рассказать свою историю редакцию не для того, чтобы пожаловаться на конкретное турагентство: наоборот, говорит она, сотрудники старались делать все возможное, чтобы решать возникающие у туристов проблемы.

Своим примером она просто хочет предупредить других туристов о возможных сложностях и неприятностях.

– Границы открыли, люди соскучились, но после Турции нужно карантин отсидеть, с Украиной вообще все непонятно, вот и полетели все в Египет. А там просто пользуются ситуацией. Когда я сказала, что напишу плохой отзыв на отель, мне ответили: ну и что, все равно приедут. Я хочу, чтобы люди были готовы к тому, что сейчас в Египте нет того сервиса, как тебе расписывают, – отмечает Юлия. – Кроме того, я не знала про эти праздники, про их культуру. Пусть народ знает, чтобы не сталкиваться с этим.

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