Доктор Владимир и его санитары 4 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

4.08.2021, 15:31

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Антон Орехъ

Я вам больше скажу: коронавирус Россия не победит никогда.

С одной стороны, надо бы похвалить кандидатов в депутаты. Кто-то же должен играть роль Капитана Очевидность и говорить простые вещи, выдвигая само собой разумеющиеся требования.

С другой стороны, понятно, что кандидаты в депутаты делают все это просто потому, что они кандидаты в депутаты и надо создавать хоть какую-то активность. Вот и я, как видите, сижу тут и реагирую на их разумные слова.

Но и я, и вы, и сами кандидаты понимаем, что это все шум в пустоту.

2 августа по всей стране гулял десант. Гулял несанкционированно, не соблюдая дистанцию – а даже наоборот, всяческие презирая ее путем братания и купания. Из средств защиты на мужиках были только береты и тельняшки. Вы же не думаете, что по итогам купаний в фонтанах будет возбуждено хоть одно санитарное дело? Правильно – вы не какие-то наивные фантазеры. И парад ВМФ, и присоединение Крыма на стадионе, и «Алые Паруса» – все это абсолютно стерильные мероприятия. В отличие от одиночного пикета у здания суда или простого присутствия в самом суде.

Потому что в России возникла своя уникальная разновидность штамма коронавируса. Ее побочными эффектами являются штрафы, ограничения свободы и домашние аресты. Причем, поражает эта разновидность вируса строго определенны группы граждан. Поражает не по возрасту, полу и роду занятий, а исключительно по политическому признаку.

Вирус может быть не только убийцей, но и союзником! С благословения вируса у нас теперь многодневные выборы с голосованием, где попало и фактически без наблюдателей. У нас нет и не может быть согласованных акций. Нет и не должно быть свидетелей позорных процессов в залах позорных судов. А как же – ведь вирус бушует!

Я вам больше скажу: коронавирус мы не победим никогда. Даже если однажды случится такое, что число заболевших будет измеряться не тысячами, а единицами, то и тогда последнее, что отменят – это политические митинги. Если заражений не будет вовсе – все равно не разрешат, чтобы не дай бог кто-нибудь снова не заболел.

Это запрет не временный. Это запрет до тех пор, пока в роли Главного Врача в Кремле находится Доктор Владимир, а под его руководством, не покладая рук, трудится группа санитаров в погонах.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

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