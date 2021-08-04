Украина готова помочь белорусскому тренеру, который вчера сбежал из Беларуси

Украина готова помочь белорусскому тренеру, который вчера сбежал из Беларуси3
- 4.08.2021, 20:02
- 9,450
Об этом сообщил МИД Украины.
Министерство иностранных дел заявило о готовности помочь белорусскому тренеру гандбольной команды Константину Яковлеву. Вчера, вместе с тремя другими спортсменами, мужчина сбежал из Беларуси.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Мы уже связались с тренером белорусской гандбольной команды "Витязь" Константином Яковлевым. Рады поздравлять его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома", - отмечает пресс-служба.
Украина, со своей стороны, готова оказать необходимую помощь Яковлеву.