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Украина готова помочь белорусскому тренеру, который вчера сбежал из Беларуси

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  • 4.08.2021, 20:02
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Украина готова помочь белорусскому тренеру, который вчера сбежал из Беларуси

Об этом сообщил МИД Украины.

Министерство иностранных дел заявило о готовности помочь белорусскому тренеру гандбольной команды Константину Яковлеву. Вчера, вместе с тремя другими спортсменами, мужчина сбежал из Беларуси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мы уже связались с тренером белорусской гандбольной команды "Витязь" Константином Яковлевым. Рады поздравлять его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома", - отмечает пресс-служба.

Украина, со своей стороны, готова оказать необходимую помощь Яковлеву.

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