В Беларуси дорожают билеты на поезда: стали известны новые тарифы 5.08.2021, 10:10

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Официальный документ пока не опубликован.

В Беларуси выросли тарифы на железнодорожные перевозки. Документ «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 82» пока еще официально не опубликован, но уже известно, насколько подорожают билеты, пишет the-village.me.

Так, на региональных и межрегиональных линиях тарифы увеличены в среднем на 5-15 процентов в зависимости от вида сообщения. При этом увеличение стоимости проезда по конкретному маршруту зависит от расстояния.

Проезд поездами региональных линий эконом-класса (обычная электричка) по направлению Минск – Беларусь увеличится на 6 копеек (сейчас стоит 68 копеек), Минск – Молодечно – на 17 копеек (сейчас стоит 1,8 рубля);

Проезд поездами региональных линий бизнес-класса по направлению Минск – Орша увеличится на 43 копейки (сейчас стоит 8,54 рубля), Минск – Бобруйск – на 35 копеек (сейчас стоит 6,98 рубля),

Тарифы на «городских линиях» пределах одного тарифного пояса увеличены на 15 копеек и в пределах двух тарифных поясов – на 30 копеек. Например, сейчас проезд из Минска до Масюковщины (1 пояс) стоит 1,05 рубля, до станции Красное Знамя (2 пояс) — 1,25 рубля.

Сейчас уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом крайне низок – не достигает 14%. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не ведется.

Увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз производилось в декабре 2020 г.

Постановлением также предусмотрено установление Порядка пересмотра тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

Порядком определены периодичность пересмотра тарифов, а также критерии и методы, на основании которых МАРТ принимает решение об изменении тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров. Среди критериев, которыми будет руководствоваться МАРТ при пересмотре тарифов – изменение расходов перевозчика, динамика изменения доходов населения, уровень тарифов на перевозки пассажиров конкурирующим видом транспорта – автомобильным.

Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.

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