Верное решение Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

5.08.2021, 10:40

фото: nn.by

Именно поэтому мы останемся дома.

В последнее время нам может казаться, что мы совсем одни. Что лучшие из нас уже уехали за лучшей жизнью, забросили протест ради семьи, перестали открывать новости чтобы не слышать про задержания. И это нормально.

Когда весь этот ворох событий случился с нами, мы переживали это вместе. В каждом человеке вокруг мы ощущали поддержку и дружеское плечо. И в один из моментов нам могло показаться, что мы не справимся. Это нормально. Это называется инстинкт самосохранения. Именно он вкупе с обостренным чувством справедливости побудил нас выйти на улицы год назад. В таких обстоятельствах каждый человек знает, что нужно делать чтобы спастись. И одним из решений была забастовка. Это было верное решение.

Когда мы его принимали, мы руководствовались тем, что хотели лучшей жизни для себя и своей семьи, мы хотели читать только хорошие новости. Никто не может запретить нам стремиться к этому. И именно поэтому мы останемся дома чтобы смогли вернутся те, кто уехал, чтобы правосудие восторжествовало, чтобы ощущение единства с нами было всегда.

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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