Медики назвали прививку, которая защищает от серьезных последствий COVID-19 5.08.2021, 13:20

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фото: reuters

Результат проверен на тысячах людей.

В недавно опубликованном исследовании ученые-медики из Медицинской школы Университета Майами показали, что вакцина от гриппа может обеспечить жизненно важную защиту от COVID-19.

Исследование под названием «Изучение потенциальных преимуществ вакцины против гриппа против SARS-CoV-2: ретроспективный когортный анализ 74 754 пациентов» уже опубликовано в рецензируемом научном журнале.

Авторы проанализировали истории болезни пациентов со всего мира, которые убедительно свидетельствуют о том, что ежегодная прививка от гриппа снижает риск инсульта, сепсиса и тромбоза глубоких вен (ТГВ) у пациентов с COVID-19. Пациенты с COVID-19, которые были вакцинированы против гриппа, также значительно реже посещали отделение неотложной помощи и были госпитализированы в отделение интенсивной терапии.

«На сегодня только небольшая часть мира была полностью вакцинирована против COVID-19, и, несмотря на все разрушения, которые произошли из-за пандемии, мировому сообществу все еще необходимо найти решения для снижения заболеваемости и смертности», — говорит автор работы Девиндер Сингх, доктор медицины, заведующий отделением пластической хирургии и профессор клинической хирургии в Школе Миллера.

«Доступ к данным миллионов пациентов в режиме реального времени — невероятно мощный инструмент исследования», — добавил доктор Сингх, который проводил исследование со студентом-медиком Сьюзан Тагиофф и экспертом по пластической хирургии Бенджамином Славином.

Исследование проводилось с использованием историй болезни пациентов из ряда стран, включая США, Великобританию, Германию, Италию, Израиль и Сингапур. Команда проверила обезличенные электронные медицинские записи в исследовательской базе данных TriNetX для более чем 70 миллионов пациентов, чтобы идентифицировать две группы из 37 377 пациентов. Затем две группы пациентов были сопоставлены по факторам, которые могут повлиять на их риск восприимчивости к тяжелой форме COVID-19, включая, помимо прочего, возраст, пол, этническую принадлежность, курение и проблемы со здоровьем, такие как диабет, ожирение и хроническая обструктивная болезнь легких.

Члены первой исследовательской группы получили вакцину от гриппа за две недели и шесть месяцев до того, как им был поставлен диагноз COVID-19. У участников второй группы также был положительный диагноз COVID-19, но они не были вакцинированы против гриппа. Частота 15 неблагоприятных исходов (сепсис; инсульт; тромбоз глубоких вен или ТГВ; тромбоэмболия легочной артерии; острая дыхательная недостаточность; острый респираторный дистресс-синдром; артралгия или боль в суставах; почечная недостаточность; анорексия; сердечный приступ; пневмония; посещение отделений неотложной помощи; госпитализация; Поступление в ОИТ; и смерть) в течение 30, 60, 90 и 120 дней после положительного результата теста на COVID-19 затем сравнивали между двумя группами.

Анализ показал, что те, кто не проходил прививку от гриппа, имели значительно более высокую вероятность (до 20%) попасть в отделение интенсивной терапии. Они также значительно чаще обращались в отделение неотложной помощи (вероятность до 58%), у них развивался сепсис (вероятность до 45%), инсульт (вероятность до 58%) и ТГВ (на 40% вероятнее). Риск смерти не менялся.

По словам авторов исследования, результаты убедительно свидетельствуют о том, что вакцина против гриппа может защитить от нескольких тяжелых последствий COVID-19. Тем не менее, они настоятельно рекомендуют людям получать вакцины от COVID-19, а также ежегодную вакцину против гриппа.

Они добавляют, что необходимы дополнительные исследования в форме проспективных рандомизированных контрольных испытаний, чтобы доказать и лучше понять возможную связь, но в будущем прививка от гриппа может быть использована для обеспечения повышенной защиты в странах, где вакцина COVID-19 дефицит или даже помощь в продолжающейся борьбе с инфекционными заболеваниями у лиц, уже вакцинированных против COVID-19.

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