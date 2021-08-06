Ученые обнаружили совсем рядом с Землей экзопланету, на которой может быть жизнь 4 6.08.2021, 8:16

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Она находится в соседней звездной системе.

Ученые обнаружили красный карлик, который находится всего в 35 световых годах от нас. Вокруг него вращаются несколько скалистых экзопланет, и одна из них имеет хорошие шансы на обитаемость, сообщает nv.ua.

Вокруг красного карлика L 98−59 в середине обитаемой зоны звезды может вращаться планета, которая относится к классу суперземель, уверены астрофизики из Испании и Португалии.

«На планете в обитаемой зоне может быть атмосфера, которая может защищать и поддерживать жизнь», — сказала астрофизик Мария Роза Сапатеро Осорио из Центра астробиологии в Испании.

Открытия знаменуют собой довольно большую веху не только в наших поисках потенциально пригодных для жизни миров, но и в поисках скалистых экзопланет, таких как Земля, Марс и Венера.

Система L 98−59 была открыта в 2019 году с тремя планетами, вращающимися вокруг звезды, с помощью космического телескопа TESS для поиска экзопланет, который полагается на метод транзита. Это может предоставить некоторую информацию о самих экзопланетах, например, приблизительную оценку размера, основанную на величине, на которую тускнеет звездный свет.

Группа астрономов во главе с астроном Оливье Деманжоном из Университета Порту в Португалии использовала Большой телескоп Европейской южной обсерватории для измерения лучевой скорости звезды L 98−59. Они подтвердили, что внутренняя экзопланета, L 98−59 b, была примерно вдвое легче Венеры и, вероятно, была каменистой.

Вторая по глубине экзопланета, в 1,4 раза больше Земли, также, вероятно, скалистая.

Третья экзопланета примерно в 1,5 раза тяжелее и в два раза больше Земли, а профиль плотности, как выяснили исследователи, предполагает высокое содержание воды. До 30 процентов массы экзопланеты может составлять вода, что делает ее океаническим миром.

Удивительно, но измерения лучевой скорости зарегистрировали два периодических сигнала, которые не соответствовали ни одной из известных экзопланет. Они предложили еще две экзопланеты в системе, которые не вращаются в той же плоскости, что и другие.

Первая имеет массу примерно в три раза больше Земли и период обращения около 12,8 суток. А вот второе предварительное обнаружение действительно интересно.

«У нас есть намеки на присутствие планеты земного типа в обитаемой зоне этой системы», — сказал Деманжен.

Пятая экзопланета, кажется, имеет массу в 2,46 раза больше Земли с периодом обращения около 23 дней. Поскольку красные карлики намного холоднее Солнца, это означает, что экзопланета будет находиться на умеренном расстоянии от звезды — не слишком жарко (и не слишком холодно), чтобы поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем.

«Мы, как общество, преследуем планеты земной группы с момента зарождения астрономии, и теперь мы, наконец, приближаемся к обнаружению планеты земной группы в пригодной для жизни зоне ее звезды, на которой мы могли бы изучать атмосферу», — подчеркнули авторы открытия.

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