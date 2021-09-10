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Басков покинул пост председателя Федерации хоккея Беларуси

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  • 10.09.2021, 19:41
  • 9,108
Басков покинул пост председателя Федерации хоккея Беларуси
Фото: tut.by

Причастный к убийству Романа Бондаренко Басков написал заявление на увольнение.

Причастный к убийству Романа Бондаренко Дмитрий Басков покидает пост председателя ФХБ.

Об этом сообщает пресс-служба федерации хоккея.

8 сентября ИИХФ дисквалифицировала Баскова на пять лет, запретив функционеру заниматься хоккейной деятельностью как на международной арене, так и на национальном уровне.

Напомним, что ряд независимых расследований установил причастность Дмитрия Баскова и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт к созданию и деятельности банды, нападавшей на протестные дворы мирных белорусов. Во время одного из таких нападений погиб защитник Площади Перемен в Минске Роман Бондаренко.

Наталья Эйсмонт и Дмитрий Басков
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