Басков покинул пост председателя Федерации хоккея Беларуси

Басков покинул пост председателя Федерации хоккея Беларуси12
- 10.09.2021, 19:41
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Причастный к убийству Романа Бондаренко Басков написал заявление на увольнение.
Причастный к убийству Романа Бондаренко Дмитрий Басков покидает пост председателя ФХБ.
Об этом сообщает пресс-служба федерации хоккея.
8 сентября ИИХФ дисквалифицировала Баскова на пять лет, запретив функционеру заниматься хоккейной деятельностью как на международной арене, так и на национальном уровне.
Напомним, что ряд независимых расследований установил причастность Дмитрия Баскова и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт к созданию и деятельности банды, нападавшей на протестные дворы мирных белорусов. Во время одного из таких нападений погиб защитник Площади Перемен в Минске Роман Бондаренко.