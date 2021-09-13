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Пенсии минчан: кто получает больше 1600 рублей, а кто — в 11 раз меньше

  • 13.09.2021, 11:22
Пенсии минчан: кто получает больше 1600 рублей, а кто — в 11 раз меньше

Чиновники снова не выполнили своих обещаний.

В Минске средний размер всех пенсий на 1 сентября составил 551,7 рубля. Это, казалось бы, на 33,6 рубля больше, чем на начало августа. «Рост» связан с повышением трудовых пенсий с начала сентября (которое, правда, «съела» инфляция). Среди тех, у кого самые большие выплаты, — люди с инвалидностью из-за катастрофы на ЧАЭС. Они получают в среднем 1620 рублей в месяц.

Сайт zerkalo.io посмотрел, как отличаются пенсии минчан.

Средний размер трудовых пенсий на 1 сентября в Минске был на уровне 559,2 рубля, а минимальных выплат по возрасту - 70,87 рубля (без учета доплаты при стаже работы 20 лет у женщин и 25 у мужчин).

Выплаты по случаю потери кормильца на одного члена семьи составляет 350,4 рубля.

Средние пенсии по возрасту инвалидов ВОВ на 1 сентября увеличились до 961,2 рубля.

Средний размер пенсии по инвалидности в столице на начало сентября составлял 471,7 рубля. Так, пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания — 443,7 рубля, вследствие трудового увечья или профзаболевания — 238,1 рубля, а по инвалидности вследствие катастрофы на ЧАЭС — 1619,9 рубля.

Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, у минчан, как и в целом по стране, составляет 141,73 рубля.

На начало сентября в Минске проживало 466,9 тысячи пенсионеров.

Чиновники не сдерживают обещания по повышению пенсий

Профсоюзы обеспокоены тем, что власти не в полной мере выполняют договоренности в вопросах пенсионного обеспечения. Они обращают внимание на то, что чиновникам не удается выполнить обещания поднять среднюю пенсию по возрасту до 40% от средней зарплаты. Эти планы регулярно проваливают и переносят из одной пятилетки в другую.

В Федерации профсоюзов напоминают, что в генеральное соглашение между правительством, объединениями нанимателей и профсоюзами предполагает, что соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты по стране должно быть не ниже 40%. По факту этот показатель составил 37,4%.

То, что пенсии «слабые», неоднократно признавали власти, но программу по их повышению либо какой-либо план, как пересмотреть действующую пенсионную систему, чтобы поднять размер этих выплат, не представляли общественности.

К примеру, в Минске средняя зарплата в июле составила 2 062,1 рубля. То есть средняя пенсия по возрасту должны была бы быть на уровне 825 рублей, если бы она составляла 40% от среднего заработка по стране. После сентябрьского повышения средняя пенсия по возрасту в столице составляет 563,7 рубля.

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