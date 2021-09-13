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Главный тренер киевского «Динамо» доволен игрой белоруса Шкурина

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  • 13.09.2021, 20:57
  • 1,962
Главный тренер киевского «Динамо» доволен игрой белоруса Шкурина
Мирчи Луческу
Фото: РИА «Новости»

Мирча Луческу поделился мнением о белорусском футболисте.

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на пресс-конференции перед матчем с «Бенфикой» в ЛЧ поделился мнением о том, как проходит адаптация в команде белорусского форварда Ильи Шкурина, передает «Трибуна».

«У всех процесс адаптации проходит по-своему. Шкурину тоже нужно время, но я доволен тем, как он играет, как он работает, доволен его динамикой», – сказал Луческу.

Отметим, что 14 сентября у себя дома киевское «Динамо» сыграет против «Бенфики». Начало матча – 22:00.

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