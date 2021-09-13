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Белорусским банкам – крышка

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  • 13.09.2021, 21:20
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Белорусским банкам – крышка

На сотрудничество с белорусскими банками неохотно идут уже даже российские.

Три крупнейших белорусских банка не смогут проводить международные расчеты, либо это станет делать намного сложнее. Как сообщают СМИ, «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк» лишились своих валютных счетов в европейских банках-корреспондентах. Иностранные банки отказываются сотрудничать с партнерами из Беларуси, пишет «Белсат».

«Большинство международных расчетов идет через международные банки. Когда они выпадают из цепочки платежей, получается, что какие-то переводы либо не приходят из банка белорусского за рубеж, либо, наоборот, не приходят из-за рубежа в белорусский банк. Это значит, что клиенты банка и сам банк, по сути, лишены возможности заниматься внешнеэкономической деятельностью», – утверждает аналитик центра BEROC Катерина Борнукова.

Отказываться от сотрудничества с белорусскими банками зарубежные начали еще в середине лета. Эффект от закрытия корреспондентских счетов ощутили на себе не только государственные банки, которые могут потерять около 5 % от своей выручки. Пострадали белорусские компании, а также обычные граждане.

«Многие переводы или за рубеж, или из-за рубежа либо не доходят, либо идут непривычно долго. Раньше международный платеж проходил за 2-3 дня, а сейчас это может занимать 2 недели. Это, как раз, отражение этих проблем с банками-корреспондентами. Конечно, для клиентов это большие неудобства, это часто дополнительные затраты. И для какого-то бизнеса это небольшой срок, а для другого – это может создать большие проблемы с ликвидностью, со сроками отгрузки и так далее», – добавила Катерина Борнукова.

Решить проблему с закрытыми корреспондентскими счетами государственные банки могут – нужно просто найти другие банки, которые будут готовы эти счета открыть. Вот только, по мнению экспертов, пойдут на это не многие. А если и пойдут, то комиссия за международные переводы может сильно вырасти.

Впрочем, на сотрудничество с белорусскими государственными банками неохотно идут уже даже российские. Из списка корреспондентов «Белагропромбанка», например, исчезли «Росбанк», «Сбербанк», «Россельхозбанк» и «ВТБ». В списке партнеров остался лишь «ТКБ Банк», который в рейтинге российского Forbes занимает 87-е место по надежности. Как сообщают источники издания «Наша Нива», в других банках, которые попали под санкции, ситуация такая же.

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