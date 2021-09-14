Газ в Европе подорожал до $800 14.09.2021, 12:39

«Газпром» немного увеличил прокачку по трубопроводу с Ямала.

Цена ближайшего, октябрьского, фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром 14 сентября достигла 65,5 евро за кВт*ч, или $800,2 за тысячу кубометров. Еще 13 сентября газ торговался по $755 за тысячу кубов.

Более высокими котировки цен на газ в Европе были только в марте 2018 года, когда они доходили до $1000 за тысячу кубометров — в то время в Европу вторгся холодный фронт «Зверь с Востока», сообщает «Интерфакс-Украина».

В августе среднее значение контракта «на день вперед» на TTF составляло $533, в начале сентября — уже $669 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF оказалась на уровне $346 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены — низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде.

До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро 12 сентября резервы составляли 70,75%, что на 15,6 п.п. ниже среднего уровня за последние пять лет.

При этом сообщается, что утром 14 сентября физический поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» на входе в газотранспортную систему ФРГ увеличился на четверть к уровню 13 сентября — до 3,3 млн кубометров в час с 2,7 млн кубометров в час.

На сентябрь компания «Оператор ГТС Украины» выставляла дополнительные мощности прокачки в 15 млн кубов в сутки, из которых Газпромом были забронированы лишь 650 тыс. кубометров.

Также сообщалось, что «Федеральное сетевое агентство Германии» (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Принятие решения может занять около четырех месяцев.

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