Песков сравнил эффективность «Спутника V» и Путина 24 15.09.2021, 13:08

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Фото: Shutterstock

Пресс-секретарь главы Кремля странным образом ответил на вопрос о самочувствии своего шефа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков странным образом ответил на вопрос о самочувствии президента, передает РБК.

«Скажу так: и Путин, и «Спутник-V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника-V» доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», — сказал Песков, подчеркнув, что Путин «абсолютно здоров».

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