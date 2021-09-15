Песков сравнил эффективность «Спутника V» и Путина

Песков сравнил эффективность «Спутника V» и Путина24
- 15.09.2021, 13:08
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Пресс-секретарь главы Кремля странным образом ответил на вопрос о самочувствии своего шефа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков странным образом ответил на вопрос о самочувствии президента, передает РБК.
«Скажу так: и Путин, и «Спутник-V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника-V» доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», — сказал Песков, подчеркнув, что Путин «абсолютно здоров».