закрыть
16 сентября 2021, четверг, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Латвия потратит полмиллиона евро на «колючку» для границы с Беларусью

4
  • 16.09.2021, 10:16
Латвия потратит полмиллиона евро на «колючку» для границы с Беларусью

Поставщиком выступит фирма Brief, которая с начала пандемии поставляла маски и другие средства защиты.

Власти Латвии потратят 488,4 тысячи евро (без НДС) на колючую проволоку для временного забора на латвийско-белорусской границе.

Поставщиком выступит фирма Brief, которая с начала пандемии поставляла государственным ведомствам маски и другие средства индивидуальной защиты, пишет Rus.lsm.lv.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип
Всего один месяц
Всего один месяц Наталья Радина
Звезды белорусского спорта призвали к забастовке
Звезды белорусского спорта призвали к забастовке
Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников