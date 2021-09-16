Латвия потратит полмиллиона евро на «колючку» для границы с Беларусью

Латвия потратит полмиллиона евро на «колючку» для границы с Беларусью4
- 16.09.2021, 10:16
Поставщиком выступит фирма Brief, которая с начала пандемии поставляла маски и другие средства защиты.
Власти Латвии потратят 488,4 тысячи евро (без НДС) на колючую проволоку для временного забора на латвийско-белорусской границе.
Поставщиком выступит фирма Brief, которая с начала пандемии поставляла государственным ведомствам маски и другие средства индивидуальной защиты, пишет Rus.lsm.lv.
Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.