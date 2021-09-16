Маленькая эпидемия в большом окружении Telegram-канал «СерпомПо»

16.09.2021, 14:12

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Непонятно, в какое слабое место мог ударить коварный ковидный враг?

Сегодня ушедший в бункерные глубины от бушующего на верхах ковида, Главный руководитель России «сообщеньем нас потряс»:

«Это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два — несколько десятков человек».

Ничего себе – оказывается, в ближайшем окружении «несколько десятков человек»! Широкий человек Путин!

Кто это такие? Штат слуг? Постельничий, дворецкий, официанты? Охранники? Потешные солдатики в мундирах? Соратники, пришедшие с Путиным во власть из бандитского Петербурга 90-х? Рота ближайших …

Или все это сказано только для того, чтобы убедительнее смотрелся отказ лететь в Душанбе на совещание ОДКБ? А главная причина – опасение за собственную безопасность. Все же, Таджикистан – регион приближенный к неспокойному Афганистану.

Вроде бы, не должно быть «десятков» заболевших ковидом вокруг Путина. Наверняка, все вакцинированы и перевакцинированы, регулярно сдают тесты. Непонятно, в какое слабое место мог ударить коварный ковидный враг. Или на верхах тоже обычное наше разгильдяйство, только картинка красивая с золотыми воротами.

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