Белорусы вывели в Россию больше $100 миллионов 1 17.09.2021, 12:19

По этому показателю Беларусь обошла на постсоветском пространстве почти все страны и заняла второе место после Казахстана.

Во втором квартале этого года резко увеличились безналичные перечисления физических лиц из Беларуси в Россию. По объему трансграничных переводов в пользу нерезидентов Беларусь заняла четвертое место в мире.

Согласно недавно опубликованным данным Центробанка Российской Федерации, общая сумма трансграничных переводов из Беларуси в Россию в течение апреля-июня составила рекордные 104 млн долларов (при средней сумме одного перевода 454 доллара). С этим показателем Беларусь обошла на постсоветском пространстве Узбекистан, Армению, Кыргызстан и Украину и заняла второе место после Казахстана (417 млн долларов). В мировом масштабе, где лидирует Швейцария, во втором квартале этого года наша страна стала 12-ой, разместившись вслед за ОАЭ.

В рассматриваемый период выросли безналичные перечисления из Беларуси (с открытием или без открытия счета в кредитных организациях, включая платежные системы) как в пользу россиян, так и в пользу нерезидентов — белорусов и граждан других стран.

Так, если в первом квартале в пользу резидентов было перечислено 46 млн долларов, а нерезидентам 24 млн долларов, то во втором квартале эти суммы выросли, соответственно, до 61 млн и 42 млн долларов. Средняя сумма одного перевода в пользу нерезидентов увеличилась более чем в два раза – с 3096 до 6363 долларов, а в целом по объему перечислений Беларусь заняла четвертое место вслед за Швейцарией, США и Казахстаном.

Объемы трансграничных перечислений из России в Беларусь во втором квартале изменились незначительно.

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