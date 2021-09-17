СБУ показала зрелищное видео антидиверсионных учений на границе с Россией 1 17.09.2021, 15:54

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Видеофакт.

Служба безопасности Украины провела в Черниговской и Сумской областях масштабные тактико-специальные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп, пишет unian.net.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в мероприятиях было задействовано более 1,5 тыс. человек и свыше 100 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Отмечается, что тренировки проводили в условиях максимально приближенных к реальным. В ходе учений был усилен режим безопасности на военных, инфраструктурных и других стратегически важных объектах обоих регионов.

"По легенде учений на территорию Черниговской и Сумской областей проникла условная диверсионно-разведывательная группа. Они планировали нанести государству значительный экономический ущерб и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в приграничных районах Украины. Для выполнения своей задачи "злоумышленники" пытались совершить диверсии на нескольких оборонных и промышленных объектах", - говорится в сообщении.

Для разоблачения и обезвреживания условной ДРГ участники учений провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.

"В заключительной фазе тренировок спецназовцы провели успешную операцию по нейтрализации "диверсантов" в районе пограничного пункта пропуска. Во время задержания "злоумышленники" оказали вооруженное сопротивление", - рассказали в ведомстве.

В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

По информации СБУ, главной целью учений стало повышение уровня безопасности в приграничных регионах Украины. Кроме того, участники тренировок отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для эффективного противодействия возможным террористическим и диверсионным угрозам.

В спецслужбе добавили, что после завершения мероприятий их организаторы проанализировали уровень выполнения поставленных задач. Также были определены направления дальнейшего совершенствования порядка действий для предотвращения и нейтрализации угроз государственной безопасности Украины.

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